Πρόκειται στην ουσία για τις υπηρεσίες εφοδιασμού από τρίτους (3PL Third Party Logistics). Έτσι, η συνεισφορά του κλάδου αυτού στη συνολική δραστηριότητα του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξήθηκε από 19,4% το 2009, σε 33,9% το 2016. Αντίθετα, μειώθηκε η συνεισφορά του κλάδου των χερσαίων μεταφορών στη συνολική δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας από 47,6% το 2009, σε 28,9% το 2016.

