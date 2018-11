Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) γνωμοδότησε επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις. To νέο νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων το σοβαρότατο θέμα των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών καθώς και ad hoc προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από την ένταξη πληθώρας φορέων στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.

More in this category: