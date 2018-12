Στόχος είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών με όχημα και εργαλείο την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τελικά η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ταμείου. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου, η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πραγματοποίησης ελέγχων, η διασύνδεση με υφιστάμενες διαλειτουργικότητες (web services) μεταξύ φορέων, η δημιουργία One stop shop με ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, η προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.λπ.

More in this category: