Περισσότεροι εργοδότες από ποτέ άλλοτε (87%) σχεδιάζουν να αυξήσουν ή να διατηρήσουν τον αριθμό του προσωπικού τους, λόγω της αυτοματοποίησης, σύμφωνα με νέα έρευνα της ManpowerGroup η οποία διεξήχθη ανάμεσα σε 19.000 εργοδότες σε 44 χώρες και εξέτασε το αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στην αύξηση των θέσεων εργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια («Humans Wanted: Robots Need You»).

More in this category: