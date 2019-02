Ανακοινώθηκε χθες από το Ιδρυμα Στ. Νιάρχος, στο πλαίσιο των «Διαλόγων» για την επόμενη μέρα της Δημοσιογραφίας, η έναρξη λειτουργίας του iMEdD - Incubator for Media Education and Development.

