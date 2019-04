Οι γνώσεις πάνω στην κυβερνοασφάλεια, καθώς και στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική, αποτελούν τις πιο δυσεύρετες δεξιότητες σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με το 48% στελεχών σε ευρωπαϊκές επιχείρησης. Αυτά κατέγραψε η έρευνα της ΕΥ, Building a Better Working Europe, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ακολουθούν οι δεξιότητες big data και τα analytics (47%), επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (38%), προγραμματισμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων (web developer – 37%), κινητού τηλεφώνου και analytics (34%), ψηφιακού μάρκετινγκ και social media (27%) και διαχείρισης έργων (project management – 25%).

