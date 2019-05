Ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο περιμένει αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους είναι και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization - RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.

