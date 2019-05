Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων αλλά και φορέων της εργασίας πραγματοποιήθηκε το Inaugural Conference on Diversity in Business, στο Ζάππειο Μέγαρο από το ΚΕΑΝ και την Boussias Communications, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υπογραφής της Χάρτας.

More in this category: