Τρεις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας, μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης

Το Great Place to Work® ανακοίνωσε τη Λίτσα Best Workplaces in Europe 2019. Η βράβευση των εταιρειών Best Workplaces in Europe, έλαβε χώρα φέτος στην Στοκχόλμη της Σουηδίας σε μια υπέροχη εκδήλωση στο ιστορικό δημαρχείο της πόλης. Προηγήθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Great Place to Work®.

Οι πολυεθνικές AbbVie Pharmaceuticals, DHL Express και SC Johnson, οι οποίες διακρίθηκαν και στη χώρα μας, βραβεύτηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Την πρωτιά στις πολυεθνικές της Ευρώπης για το 2019 κατέκτησε η εταιρεία πληροφορικής Salesforce, στις μεγάλες εθνικές εταιρείες η Βελγική εταιρεία λιανικής Schoenen (Torfs), στις μεσαίου μεγέθους η συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας Σουηδική Cygni και στις μικρού μεγέθους η επίσης Σουηδική εταιρεία πληροφορικής Regent.

Μπορείτε να δείτε όλες τις εταιρείες της φετινής λίστας εδώ: https://www.greatplacetowork.com/europe-2019

Για τη δημιουργία της φετινής λίστας, το Great Place to Work® ανέλυσε τις απόψεις περίπου 1,4 εκατομμυρίων εργαζομένων, από 2.878 οργανισμούς και επιχειρήσεις 19 Ευρωπαϊκών χωρών.

Οι καλύτερες εταιρείες ξεχώρισαν για την ικανότητά τους να δημιουργούν εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για όλους, με το 93% των εργαζομένων κατά μέσο όρο να δηλώνουν ότι βιώνουν την επιχείρησή τους ως ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Παρότι οι περισσότεροι από τους νικητές προέρχονταν από τον κλάδο της τεχνολογίας ή των επαγγελματικών υπηρεσιών, στη λίστα εκπροσωπούνται 14 διαφορετικοί κλάδοι, από τις μεταφορές έως τις κατασκευές - αποδεικνύοντας το γεγονός ότι οποιοσδήποτε τύπος επιχείρησης μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας όπου η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι πραγματικά ικανοποιημένη με τη δουλειά τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λίστα Best Workplaces in Europe:

Το Great Place to Work® αναγνωρίζει τους κορυφαίους εργοδότες στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας τη λίστα με τις 125 καλύτερες εταιρείες, σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους:

· 20 Μικρές εταιρείες (με 20 εως 49 εργαζόμενους)

· 50 Μεσαίου μεγέθους (απασχολούν από 50 έως 500 εργαζόμενους)

· 30 Μεγάλες (με περισσότερους από 500 εργαζόμενους)

· 25 Πολυεθνικές.

Για να συμπεριληφθούν στη λίστα αυτή οι εταιρείες πρέπει προηγουμένως να έχουν διακριθεί σε μία ή περισσότερες εθνικές λίστες του Great Place to Work® στις 19 χώρες που περιλαμβάνονται στη Λίστα (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία).

Οι πολυεθνικοί οργανισμοί που διακρίνονται πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να απασχολούν τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, με τουλάχιστον 40% (ή 5.000 άτομα) αυτών να απασχολούνται εκτός της χώρας όπου εδρεύουν τα κεντρικά της εταιρείας, και

2. Να διακρίνονται τουλάχιστον σε τρεις εθνικούς καταλόγους.

Οι πολυεθνικές εταιρείες λαμβάνουν επίσης πρόσθετη βαθμολογία για τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν με επιτυχία μια εξαιρετική κουλτούρα στο χώρο εργασίας σε πολλές χώρες ταυτόχρονα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 και πλέον χρόνων, μέσα από τις έρευνες εργασιακού κλίματος που διεξάγει το Great Place to Work® σε έξι ηπείρους, έχει αποδειχθεί ότι η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στη διοίκηση μιας εταιρείας τους, η υπερηφάνεια που νοιώθουν για τη δουλειά τους και την εταιρεία τους και η αίσθηση συντροφικότητας με τους συναδέλφους τους, αποτελούν διεθνώς τα θεμέλια για ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες του Great Place to Work® στην Ελλάδα και την έρευνα Best Workplaces στη χώρα μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.greatplacetowork.gr