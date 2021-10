Έρευνα: 40% των εργαζομένων σκέφτονται την αλλαγή εργασίας

Η μελέτη “Resetting Normal: Defining the New Era of Work” αποκαλύπτει τις παγκόσμιες τάσεις στον χώρο της εργασίας και προβλέπει μετακινήσεις εργαζομένων αναζητώντας ευελιξία, αναγνώριση και βελτίωση της ψυχικής & σωματικής υγείας.