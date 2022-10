Τις αλλαγές που συντελούνται στο είδος και το μέγεθος των γραφειακών χώρων λόγω του διαφορετικού μοντέλου εργασίας, το οποίο άνθισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανέλυσαν διακεκριμενα στελέχη της αγοράς, στο πλαίσιο 23ης Prodexpo, που που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Όπως τόνισε ο Χρήστος Μισαηλίδης, Chief Strategic Partnerships Officer & Head of APAC Blueground και Board member IWG PLC, η ευελιξία αποτελεί πλέον το κλειδί, ευελιξία που δεν έχει να κάνει μόνο με το στοιχεία της εργασίας αλλά και με εκείνα της διαβίωσης. Εξήγησε ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ευέλικτων χώρων εργασίας και η πιο value for money επιλογή για μία επιχείρηση είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο μίγμα αξιοποιώντας πλήρως την ευελιξία.



Ήδη στο εξωτερικό οι βασικοί επενδυτές θέλουν να έχουν στις εγκαταστάσεις τους τουλάχιστον έναν όροφο ευέλικτου χώρου εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Μισαηλίδη, πρόκειται για μία παγκόσμια τάση, που όμως δεν έχει ακόμα εισέλθει εκτεταμένα στην ελληνική αγορά. Υποστήριξε ότι στην χώρα μας βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια και υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης τόσο για το Co-working όσο και για το Co-living, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία του είναι η μόνη που παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που συντόνισε η Paula Booras, Real Estate Advisor και Member, Advisory Board RICS in Greece, η Έρη Μητσοστέργιου, πρόεδρος της ULI Greece & Cyprus υπογράμμισε ότι υπάρχει ζήτηση από εργαζόμενους και επιχειρήσεις για Co-working, με αρκετούς ιδιοκτήτες να παρέχουν πλέον τα ακίνητά τους για ευέλικτη εργασία. Σημείωσε πως η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας αυξάνεται όπου υπάρχουν πολλές start ups, εκτιμώντας ότι σε μερικά χρόνια το 20% των γραφειακών χώρων θα το διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης ευέλικτων χώρων εργασίας. Η κυρία Μητσοστέργιου συμπλήρωσε πως η Ελλάδα έχει ελκυστικά χαρακτηριστικά για ανθρώπους που εργάζονται εξ’ αποστάσεως, διαβλέποντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.



Από την πλευρά του, ο Haz Memon, Co-Founder, Coliving Hub | Greek Escape, αναφέρθηκε στο Co-living, ένα νέο μοντέλο διαβίωσης μιας κοινότητας ανθρώπων που μοιράζονται πολλούς κοινούς χώρους και υπηρεσίες συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Περιγράφοντας το προφίλ των ψηφιακών νομάδων, είπε πως είναι άνθρωποι από 25-50 ετών, κυρίως από τους κλάδους του μάρκετινγκ και του προγραμματισμού υπολογιστών, αλλά και ψυχολόγοι, συγγραφείς και καθηγητές.



Όσον αφορά στην επιλογή του να αναπτύξει ένα τέτοιο μοντέλο εγκατάστασης στην Κρήτη, ο κ. Memon είπε ότι πρόκειται για έναν προορισμό που έχει δραστηριότητα όλο τον χρόνο κι όχι μόνο την τουριστική περίοδο, ενώ διαθέτει και τις κατάλληλες υποδομές. Προσέθεσε πως το Co-living αποτελεί αυτή τη στιγμή την τρίτη μεγαλύτερη τάση στο real estate παγκοσμίως.