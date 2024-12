JobReady by DYPA την Τετάρτη (4/12) στην Πάτρα

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 5η εκδήλωση “JobReady by DYPA” αύριο, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16, Πάτρα 262 21) από τις 10:00 έως τις 18:00.