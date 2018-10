Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέλος του Ενδοευρωπαϊκού Οργανισμού Φορολογικών Διοικήσεων ΙΟΤΑ (Intra-European Organisation of Tax Administrations), φιλοξένησε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση οφειλών (Meeting of Debt Management Area Group).

More in this category: