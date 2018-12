«Έχω την ευκαιρία να επαναβεβαιώσω ενώπιον ενός κοινού που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα την δέσμευσή μας να εγκαθιρδύσουμε μια Φορολογική Διοίκηση που θα αξίζει την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων της». Αυτό τόνισε ο ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κύριος Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 20 ο Συνέδριο Invest In Greece που διεξάγεται στην Νέα Υόρκη.

More in this category: