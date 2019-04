Διακόσιες χιλιάδες φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις νέες υποθέσεις, προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2019, με το επιχειρησιακό πλάνο που καταρτίζει. Βασικά σημεία του σχεδίου αυτού για το 2019, περιλαμβάνει η έκθεση απολογισμού πεπραγμένων της ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες.

Μεταξύ άλλων, η ΑΑΔΕ για το 2019 προγραμματίζει:



- 25.000 ελέγχους από τις εφορίες, το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς και τις ΦΑΕ.



- 56.000 μερικών επιτόπιους ελέγχους από τις ΔΟΥ για την έκδοση αποδείξεων με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 25% επί των υποθέσεων αυτών. Επιπλέον 16.000 επιτόπιους ελέγχους θα αναλάβουν να διενεργήσουν οι Υπηρεσίες Έρευνας και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων(ΥΕΔΔΕ).



- 3.000 ελέγχους στο σύνολο της χώρας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, όπως σε επιχειρήσεις κλάδων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στον ΦΠΑ ή/και στο εισόδημα, σε υπότροπους και παραβάτες μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψη, σε επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ και σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.



Οι ΥΕΔΔΕ, από την πλευρά τους, προγραμματίζουν τουλάχιστον 120 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ και τουλάχιστον 500 υποθέσεις έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 49% αυτών.



Από τα Τελωνεία σχεδιάζεται η διενέργεια τουλάχιστον 57.000 ελέγχων δίωξης εκ των οποίων τουλάχιστον:



- 13.500 σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά

- 11.500 σε καπνικά,

- 9.000 σε αλκοολούχα,

- 3.000 σε παραποιημένα προϊόντα

- 8.000 σε ρευστά διαθέσιμα, και

- 12.000 σε λοιπές κατηγορίες.



Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/400771/baraz-eleghon-gia-apati-kai-forodiafugi-apo-tin-aade-/#ixzz5k2W30fbX

