Όλη την Κυριακή το προσωπικό σε καταστήματα με είδη διατροφής την πέρασαν αλλάζοντας τις τιμές καθώς από σήμερα ξεκινά η εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ σε τρόφιμα. Ήδη σε ένα άτυπο «πόλεμο διαφήμισης» μεγάλες αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου έχουν βγει με μηνύματα και ανακοινώσεις για τις νέες μειωμένες τιμές. Είναι ενδεικτικό ότι η αλυσίδα "My market" ανακοίνωσε ότι ρίχνει στο 30% των προϊόντων της, σε 5.266 κωδικούς, ενώ η αλυσίδα Lidl ανακοίνωσε ότι αφαιρεί από τις τιμές ολόκληρη τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ. Ανάλογα αναμένεται να πράξουν από σήμερα και οι άλλοι μεγάλοι του λιανεμπορίου. Επίσης, πολλά μικρά καταστήματα αλλάζουν τιμές έστω κι αν αυτές αφορούν προμήθειες που έχουν γίνει με αυξημένο ΦΠΑ, λόγω του επικοινωνιακού περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί.

More in this category: