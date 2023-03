Όπως αναφέρεται «οι διαπιστώσεις παραβάσεων μη διαβίβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ οι οποίες έλαβαν χώρα από την 31.10.2022 και μέχρι και τον χρόνο δημοσίευσης της νέας απόφασης, ήτοι 18.3.2023 λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή των κυρώσεων του μέτρου της αναστολής ή της ειδικής χρηματικής κύρωσης προσαυξημένων λόγω υποτροπής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις ποινές μπορεί να γκιτώσουν μόνο οι επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν μετά το email - τελεσίγραφο που είχαν λάβει από την ΑΑΔΕ πέρυσι τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζεται ότι είχαν εντοπιστεί περίπου 170.000 ταμειακές μηχανές που δεν είχαν στείλει καμία απόδειξη η σταμάτησαν να διαβιβάζουν τα στοιχεία των λιανικών πωλήσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση η χρονική διάρκεια αναστολής και οι διαδικασίες επιβολής του μέτρου ανάλογα με το είδος της παράβασης διαμορφώνονται ως εξής:

1. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της φορολογικής διοίκησης, εφόσον κατά τη διάρκεια του οριζόμενου για την περίπτωση αυτή στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ φορολογικού ελέγχου, διαπιστώνεται η κατά τα ως άνω μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ και εφόσον πριν την αποχώρηση των οργάνων αυτών από την επαγγελματική εγκατάσταση κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην ως άνω κοινή απόφαση για την ειδική χρηματική κύρωση.

2. Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναστέλλεται:

α. Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ' αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

β. αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών. γ. αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β' διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

3. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε. εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων. Η προβλεπόμενη έκθεση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται δια της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε. στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή των ως άνω οριζόμενων κυρώσεων.

4. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας της οποίας οι υπάλληλοι διενεργούν τον έλεγχο αποστέλλει αμελλητί στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΑΔΕ έγγραφο και φάκελο με την έκθεση ελέγχου, την πράξη επιβολής προστίμου και τις υποβληθείσες απόψεις του υπαίτιου για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και κάθε πρόσφορο στοιχείο για την υπόθεση. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΑΔΕ, για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ».

5. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με τη σύμπραξη του ως άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα, κατά περίπτωση, «κλειστό λόγω/ φορολογικών παραβάσεων/παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου/απειλής χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της ΑΑΔΕ/χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της ΑΑΔΕ/παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, από.....................( ημερομηνία - ώρα) έως.............. (ημερομηνία - ώρα), σε εκτέλεση της υπ' αρ............ πράξης/απόφασης και ταινία με την ένδειξη στην αγγλική γλώσσα, κατά περίπτωση, "closed due to tax violations/prevention of tax audit/threat of use of violence against IAPR employee/use of violence against IAPR employee/infringement or falsification or interference in the operation of tax electronic mechanisms, from...... (date - time) until.........(date - time) in execution of No... decision/act".