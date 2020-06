Το πρώτο CU Drive-In Concert στις 26 Ιουνίου στον Λυκαβηττό

Το Vodafone CU θα βρίσκεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 20.00 στον λόφο του Λυκαβηττού, μαζί με τους INCO για μια βραδιά γεμάτη δυνατή μουσική και θέα την φωτισμένη Αθήνα, στο πρώτο CU Drive-In Concert.

Το CU Drive-In Concert διοργανώνεται, έχοντας ως βασικό στόχο την ασφαλή διασκέδαση για όλους. Οι CU συνδρομητές και η παρέα τους θα απολαύσουν την πιο ξεχωριστή μουσική εμπειρία μέσα από τα αυτοκίνητά τους στο ωραιότερο σημείο της πόλης.

Ο frontman Ηλίας Μπόγδανος και η παρέα των INCO, θα ανέβουν στην σκηνή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 20.00, στον λόφο του Λυκαβηττού να τραγουδήσουν για όλους τους παρευρισκόμενους.

Οι CU συνδρομητές που θέλουν να δουν από κοντά την παρέα των τεσσάρων μουσικών να μοιράζονται την θετική τους ενέργεια με τον κόσμο, μπορούν να στείλουν μήνυμα DRIVE στο 54646 (χωρίς χρέωση) για να πάρουν κωδικό για δωρεάν είσοδο για τους ίδιους και άλλους δυο φίλους τους στο αυτοκίνητο.

Οι INCO είναι ένα συγκρότημα που έχουν γίνει talk of the town χάρη στις sold out, γεμάτες ενέργεια συναυλίες τους. Από τις Τρίτες που έγιναν συνήθεια στο Rock n Roll στο Κολωνάκι, μέχρι το Rockwave fest, Ejekt Fest, EXIT fest στη Σερβία, στα οποία μοιράστηκαν την σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Robbie Williams, Editors, Kasabian, Bastille, Ellie Goulding, Wiz Khalifa, Prodigy κα. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει πολλά singles με την Cobalt music και θα μας παρουσιάσουν τα δυο νέα τους τραγούδια με τίτλους : «Δεν είναι αρκετό» και «Δεν το ‘χω μακριά σου» για πρώτη φορά ζωντανά.