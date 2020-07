«Καμπανάκι» για τα κρούσματα κορονοϊού στα αστικά κέντρα

Στα αστικά κέντρα επικεντρώνεται η ανησυχία των επιστημόνων για την εξάπλωση του κορωνοϊού και ενδεχόμενο δεύτερο κύμα πανδημίας.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αναγκαστικό συνωστισμό και συνύπαρξη ανθρώπων, ο πληθυσμός που κινδυνεύει είναι τεράστιος, τόνισε στον ΣΚΑΪ η καθηγήτρια επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού

Επισήμανε επίσης πως οι τραγωδίες και οι καταστροφές που βλέπουμε σε άλλες χώρες, πάντα είναι σε μεγάλες πόλεις. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη καταγράφουν αρνητικές πρωτιές στα εγχώρια κρούσματα για τον μήνα Ιούλιο. Μέχρι και χθες είχαν επιβεβαιωθεί 141 περιστατικά κορωνοϊού στην Αττική και 73 στη Θεσσαλονίκη, σε σύνολο 424 εγχωρίων κρουσμάτων. Την τελευταία εβδομάδα, δε, καταγράφηκαν και πεντε θάνατοι, έπειτα από αρκετό διάστημα.

«Σε μια μικρή κοινωνία ελέγχεις την κατάσταση ευκολότερα και οι άνθρωποι που κινδυνεύουν είναι λιγότεροι. α. Επομένως ναι η αγωνία μας είναι τι θα γίνει στα αστικά κέντρα«, τόνισε η κ. Λινού.

Με αφορμή τα ανησυχητικά στοιχεία στον Καναδά που δείχνουν ότι οι περισσότεροι που νοσούν είναι νέοι άνθρωποι κάτω των 39, η καθηγήτρια είπε ότι αντίστοιχη διαπίστωση είχε γίνει και στη Νότια Κορέα.

Γι’ αυτό, όπως είπε, επιμένει ότι πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι για να πειστούν οι νέοι για τη μεγάλη συλλογική και κοινωνική τους ευθύνη προκειμένου «να προσέξουν τη συμπεριφορά τους για να σώσουν ο καθένας τους μερικές ζωές άλλων ανθρώπων που είναι ευαίσθητοι».

«Σίγουρα ένα 20χρονο παιδί δεν θα πειστεί από μένα ή από άλλους επιστήμονες που είμαστε μεγαλύτερη σε ηλικία. Μπορεί να χρειάζονται έναν άνθρωπο της ηλικίας τους, έναν influencer που θα τους πείσει και θα τους κινήσει την ευαισθησία τους την ανθρωπιά τους για να μπορέσουν να συμπεριφερθούν σωστά», είπε η κ. Λινού.

Τα σενάρια για το εμβόλιο

Στις αρχές του 2021 θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο ένα εμβόλιο για τον κορωνοϊό εάν επιβεβαιωθεί το αισιόδοξο σενάριο σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μανωλόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας στο Δημοκρίτειο.

Εξήγησε ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα σε πειραματικά εμβόλια στη φάση 1 και 2 των δοκιμών, «αλλά αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια το χρόνο που θα υπάρχουν εμβόλια διαθέσιμα στην αγορά».

Όπως είπε ο κ. Μανωλόπουλος αν πάνε καλα κάποια από αυτά και στη φαση 3 των κλινικών δοκιμών, θα χρειαστούν μερικοί μήνες και μετά θα αρχίσει η παραγωγή και η κυκλοφορία, οπότε με βάση το αισιόδοξο σενάριο θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2021. «Εγώ δεν θα το ‘βαζα νωρίτερα», είπε ο καθηγητής.

«Από κει και πέρα το πότε θα φτάσει στην Ελλάδα είναι ένα άλλο ερώτημα, που έχει ακόμη και πολιτικές προεκτάσεις. Θα έλεγα εξαρτάται από το πόσο θα καταφέρει να πάρει η ελληνική ομάδα και η ΕΕ», τόνισε ο κ. Μανωλόπουλος.

