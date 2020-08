ΟΑΕΔ: Επικεφαλής ευρωπαϊκής σύμπραξης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισε ο ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος Erasmus+ για το νέο έργο "Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs"/AppInternN, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (KA2) – Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).