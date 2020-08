Αμείωτη η τουρκική προκλητικότητα: Δημοσίευσαν ερευνητικό χάρτη δίπλα σε Κάρπαθο-Καστελόριζο

Στο πλαίσιο αυτό, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε χάρτη που δείχνει τη δραστηριότητα του Oruc Reis, σύμφωνα με τον οποίο το ερευνητικό πλοίο κινείται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας της χώρας.



Μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλλει έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ο χάρτης δείχνει τις κινήσεις του «Oruc Reis» εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και στα σύνορα της ΑΟΖ της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι το σεισμογραφικό Oruc Reis, με νέα NAVTEX, αναχώρησε από την Αττάλεια και το απόγευμα της Δευτέρας φέρεται να έφτασε στο ανατολικό όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας όπου και παραμένει συνοδευόμενο από τουρκικά πλοία.

Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού παρατάχθηκαν απέναντι από τα τουρκικά πλοία, ζητώντας επίμονα από το ερευνητικό σκάφος να αποχωρήσει από τα χωρικά μας ύδατα.

Ταυτόχρονα ο ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Καταγκάι Ερσιγιές, με ανάρτησή του στο Twitter, αναδημοσιεύει τον εν λόγω χάρτη, κατηγορώντας την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς».

Παράλληλα, παρουσιάζει τις απόψεις του Τούρκου διπλωμάτη, ο οποίος τονίζει πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.

«Το "Oruc Reis" ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας στην τουρκική υφαλοκρηπίδα όπως αυτή δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση για αυτήν τη δραστηριότητα», σημειώνει ο Ερσιγιές.

Ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα έχει προκαλέσει προβλήματα λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από την ελληνική ηπειρωτική χώρα.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA