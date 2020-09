Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στη Σρι Λάνκα-Στο πλήρωμα πέντε Έλληνες ναυτικοί

Ένας ναυτικός, υπήκοος Φιλιππίνων, αγνοείται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε και πιστεύεται πως είναι νεκρός, δήλωσε εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας του Ινδικού Ωκεανού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον πλοίαρχο Ίντικα ντε Σίλβα, η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται πάνω στο μεγάλο δεξαμενόπλοιο New Diamond, που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 23 μέλη πληρώματος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο χθες Πέμπτη το πρωί και εξαπλώθηκε στη γέφυρα του πλοίου, το οποίο έχει ναυλωθεί από την Indian Oil Corp (IOC).

«Ο αγνοούμενος Φιλιππινέζος ναύτης θεωρείται νεκρός. Τραυματίστηκε άσχημα όταν εξερράγη λέβητας», εξήγησε ο ντε Σίλβα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενος μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν.

