Συναγερμός στη Λέσβο: Στις φλόγες το ΚΥΤ Μόριας-Εκκενώθηκε η δομή

Οι φλόγες μεταφέρθηκαν πολύ γρήγορα εντός των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ, λόγω των ισχυρών ανέμων, με συνέπεια ολόκληρη η περιοχή να μετατραπεί σε μία τεράστια εστία φωτιάς, κατακαίγοντας τα πάντα και ειδικότερα τα κοντέινερ και τις σκηνές, όπου διέμεναν πάνω από 12.000 πρόσφυγες και μετανάστες.



Οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν αμέσως μόλις επεκτάθηκαν οι πυρκαγιές, ενώ χιλιάδες μετανάστες διέφυγαν για να σωθούν στις γύρω περιοχές, με τον κύριο όγκο να κατευθύνεται προς το χωριό της Μόριας.

Αφορμή για την εκδήλωση της πυρκαγιάς αποτέλεσε η γνωστοποίηση του ότι 35 άτομα βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό και ότι πρέπει να τεθούν σε απομόνωση μαζί με μέλη των οικογενειών τους αλλά και όσους είχαν χαρακτηρισθεί επαφές τους. Αυτό θα γινόταν σε χώρους αποθήκης λίγο έξω από το ΚΥΤ στο δρόμο προς την Παναγιούδα.

A large fire has broken out at the #Moria refugee camp on the Greek island of #Lesbos.

The camp, which was built for less than 3,000 people and is currently handling more than 13,000 is being evacuated. pic.twitter.com/Phkuymu6zl