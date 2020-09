Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Δικαιώματα των ΑΜΕΑ

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε τη Δευτέρα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, προηγήθηκε ένας χρόνος συστηματικής εργασίας.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Σχέδιο υλοποιείται για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, οριζόντια, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με ευθύνη του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, ως συντονιστικού μηχανισμού βάσει του άρθρου 69 του ν. 4488/2017.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως επισημαίνει, αποτελεί κατεξοχήν εφαρμογή της επιτελικής λειτουργίας του κράτους, δεδομένου ότι συνθέτει, σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα υπουργεία που ευλόγως συνέχονται, σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους, και με την ιδιαίτερη μέριμνα που το κράτος οφείλει στα Άτομα με Αναπηρία.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης μετουσιώνεται σε πράξη η συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παράγραφος 6, που εγγυάται ότι τα 'Ατομα με Αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας.

Επιπλέον, δημιουργείται ένα νέο πρότυπο χάραξης στρατηγικής με αλληλεπίδραση του εθνικού με το διεθνές δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού πρώτα ελήφθησαν υπ' όψιν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και η ειδική στο πεδίο αυτό, Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD).

Με βάση, τέλος, τα πορίσματα του διεθνούς δικαίου, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εξελίσσει το πρότυπο υιοθέτησης συγκεκριμένων θετικών υποχρεώσεων για την προστασία των δικαιωμάτων -πρότυπο που συναντάται στις θεματικές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης-, ως αξίωση εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, το κράτος δεν εξαντλεί τον προστατευτικό του ρόλο σε παροχές, αλλά οφείλει να οικοδομεί μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη που είναι 'Ατομο με Αναπηρία, και η οποία (σχέση) να αντανακλά το ενδιαφέρον και τη μέριμνα για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του.