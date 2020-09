Η προτροπή Μαγιορκίνη στους άνω των 65 συμπολίτες μας

Καμπανάκι για περιορισμό των κοινωνικών επαφών στις ελάχιστες δυνατές, για τους πολίτες των πολιτών που έχουν ηλικία άνω των 65 ετών, από τον καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορωνοιού στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα ο καθηγητής απηύθυνε έκκληση και στους συγγενείς των προαναφερθέντων, να θεωρούν τους εαυτούς τους ασυμπωματικούς φορείς και να προσέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι τα σημεία που η πανδημία ήταν ιδιαίτερα έντονη στο πρώτο κύμα και το ίδιο ισχύει και τώρα, τόνισε ο κος Μαγιορκίνης, συνοψίζοντας πως ο αριθμός των νέων διαγνώσεων ασθενών με κορωνοιό στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλότερα των 300 ατόμων επίπεδα, δεν δείχνει να υποχωρεί και αυξάνονται οι διασωληνώσεις. Στο επίκεντρο της επιδημικής έξαρσης βρίσκεται η Αττική, όπου και καταγράφονται οι μισές ή και περισσότερες από τις μισές διαγνώσεις την ημέρα, υπενθύμισε δηλώνοντας επίδραση των μέτρων στην Αττική θα αποτιμηθεί στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας ανάλογα με τον αριθμό των διαγνώσεων Σύμφωνα με τον καθηγητή, η σαφώς πιο αργή εξάπλωση της πανδημίας δείχνει μείωση της μεταδοτικότητας σε σχέση με το πρώτο κύμα. Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/koronoios-magiorkinis-oi-ano-ton-65-perioriste-tis-epafes-stis-apolytos-aparaitites