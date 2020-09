Νέα τουρκική Navtex για άσκηση με πυρά ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο

Θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο δεσμεύει η Τουρκία, με νέα NAVTEX που εκδόθηκε το Σάββατο.

Σύμφωνα με τη NAVTEX, στην περιοχή προγραμματίζεται η διεξαγωγή άσκησης με πυρά στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η τουρκική NAVTEX που δημοσιεύθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 1201/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20.

Nέες δηλώσεις Ερντογάν περί «Γαλάζιας Πατρίδας»

Νωρίτερα, σε νέες δηλώσεις περί υπεράσπισης της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των δικαιωμάτων της Τουρκίας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας με ενίσχυση του στόλου.

«Σήμερα ως μια από τις 10 χώρες που μπορούν να σχεδιάσουν, κατασκευάσουν και να συντηρήσουν πολεμικά πλοία, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις και να προστατεύουμε τη “Γαλάζια Πατρίδα” για να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους συμμάχους μας και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας» είπε μεταξύ άλλων.