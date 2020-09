Ίδρυμα Νιάρχος: Νέες δωρεές ύψους €10,8 εκ. για αντιμετώπιση πανδημίας

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεχίζει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, με νέες δωρεές συνολικού ύψους $10.8 εκατομμυρίων.

Ειδικότερα, με την πανδημία να συμπληρώνει παραπάνω από έξι μήνες από τα ξέσπασμά της και χωρίς ακόμη να διαφαίνονται στον ορίζοντα σημάδια υποχώρησής της, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοίνωσε νέο κύκλο δωρεών, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, ανοίγοντας τον δρόμο προς την ανάκαμψη.

Με τον τέταρτο κύκλο δωρεών, το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει το ΙΣΝ μέχρι σήμερα .

Ο τέταρτος κύκλος περιλαμβάνει 38 νέες δωρεές συνολικού ύψους $10.8 εκατομμυρίων με έμφαση στη συνεχιζόμενη υποστήριξη και κάλυψη των πιεστικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο, στην ενίσχυση των νέων ανθρώπων, καθώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μία δίκαιη οικονομική ανάκαμψη.

«Το εύρος των δωρεών μας αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που βιώνουμε σε αυτό το στάδιο της πανδημίας, καθώς η υγειονομική και η κοινωνικοοικονομική κρίση, επηρεάζουν, και άρα διαμορφώνουν, η μία την άλλη, σε κάθε έκφανση της ζωής μας», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος.

«Το ΙΣΝ παραμένει αφοσιωμένο στην αποστολή του να συμβάλει στην κάλυψη των σημερινών κρίσιμων αναγκών, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μια ανάκαμψη. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, για το έργο και την προσπάθεια που καταβάλλουν, κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες».

ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι δωρεές σε οργανισμούς με δράση στην Ελλάδα επικεντρώνονται στην παροχή έκτακτης βοήθειας σε πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα επείγουσες συνθήκες σε δύο νησιά της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους που ζουν με σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, με τους επιπλέον κινδύνους που θέτει η πανδημία στην υγεία τους, καθώς και στην υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες στο σπίτι τους.

Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Ελλάδα: Δημιουργία γραμμής υποστήριξης για τη στήριξη και ενδυνάμωση νέων ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις, όπως καρκίνο, διαβήτη και κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα, γεγονός που τους κατατάσσει στις ευπαθείς ομάδες για COVID-19. Μέσω της γραμμής, η οποία είναι σε θέση να δεχτεί περίπου 1000 κλήσεις τον μήνα, παρέχεται ολιστική βοήθεια και καθοδήγηση.

Πνοή Αγάπης, Αθήνα: Παροχή αξιοπρεπούς διαμονής και ψυχολογικής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς με χαμηλό οικονομικό εισόδημα από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι χρειάζεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα για τη θεραπεία τους.

Médecins Sans Frontières (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) (η δωρεά προς τον οργανισμό απαρτίζεται από δύο επιμέρους δωρεές, η μία εκ των οποίων διατίθεται στην Ελλάδα και η δεύτερη στην Αφρική και Μέση Ανατολή). Παροχή έκτακτης ιατρικής βοήθειας, υποστήριξης για την αντιμετώπιση της COVID-19 και προσφορά βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες στη Σάμο και τη Λέσβο, συμπεριλαμβανομένων όσων επλήγησαν από τις φωτιές στη δομή προσφύγων στη Μόρια μετά την έξαρση κρουσμάτων στη δομή.

Πρωτοβουλία για το Παιδί, Bέροια: Ενίσχυση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εκατοντάδες παιδιά που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία και συνθήκες υπερβολικής ανέχειας, δεδομένου ότι ο αριθμός ανάλογων περιπτώσεων και των συνεπακόλουθων αναγκών έχει αυξηθεί εξαιτίας της πανδημίας.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Δύο δωρεές στη Μεγάλη Βρετανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ορισμένους από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς: τους ανθρώπους που ζουν στον δρόμο.

The Spires Centre, Λονδίνο: Πρόσληψη εργαζομένου για την κάλυψη αναγκών δομής στο Νότιο Λονδίνο.

The International Network of Street Papers Foundation, Eυρώπη: Παροχή υποστήριξης σε 40 εφημερίδες δρόμου, σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία και Ουγγαρία, με σκοπό να τις βοηθήσουν στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, όπως ενδεικτικά στη μετάβασή τους σε σύστημα πληρωμής με ηλεκτρονική κάρτα.

ΗΠΑ

Έκτακτη υποστήριξη για πληθυσμούς που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη στη Νέα Υόρκη

Οι ανάγκες σε τρόφιμα, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μετρητά για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, όπως την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, παραμένουν για πολλούς ανθρώπους ζωτικής σημασίας, σε πολλές περιοχές της Νέας Υόρκης. Οι δωρεές του ΙΣΝ θα συμβάλουν στην κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

Grand Street Settlement, Νέα Υόρκη: Λειτουργία ενός λεωφορείου, ειδικά εξοπλισμένου για την προστασία ενάντια στη COVID-19. Σκοπός της δωρεάς είναι να διασφαλίσει, σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και ηλικιωμένους στο Lower East Side, πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες που δεν παρέχονται εξ αποστάσεως.

Mosholu-Montefiore Community Center, Νέα Υόρκη: Υλοποίηση προσπαθειών διασφάλισης σίτισης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, έως και 500 ατόμων την ημέρα. Η δωρεά περιλαμβάνει την παροχή επείγουσας βοήθειας σε μετρητά, για οικογένειες, με σκοπό την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, όπως πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, προμήθεια ειδών υγιεινής και κάλυψη εξόδων ταφής για συγγενείς τους.

Cathedral Church of Saint John the Divine, Νέα Υόρκη: Παροχή θρεπτικών γευμάτων σε πακέτο και διαφορετικών ειδών τροφίμων, για την κάλυψη αυξημένων αναγκών, στις συνοικίες West Harlem και Morningside Heights.

Συνεχιζόμενες ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής και ψυχολογικής περίθαλψης

Η πανδημία έχει δημιουργήσει αρκετά εμπόδια στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που δεν σχετίζονται με την COVID-19. Οι δωρεές σε μία σειρά από οργανισμούς της Νέας Υόρκης έχουν σκοπό τη διασφάλιση της παροχής φροντίδας σε ασθενείς, ακόμη και υπό τις παρούσες, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Betances Health Center, Νέα Υόρκη: Παροχή τοπικής, υγειονομικής περίθαλψης πρώτης γραμμής σε κατοίκους στο Lower East Side του Μανχάταν και στις συνοικίες Bushwick και Bedford-Stuyvesant του Μπρούκλιν.

Ronald McDonald House New York, Νέα Υόρκη: Παροχή δωρεάν στέγασης σε παιδιά που λαμβάνουν θεραπεία κατά του καρκίνου και στις οικογένειές τους, σε καταλύματα στη Νέα Υόρκη, ειδικά διαμορφωμένα για την προστασία ενάντια στην πανδημία.

Peconic Bay Medical Center, Νέα Υόρκη: Πιλοτική προσπάθεια υποστήριξης του κλινικού προσωπικού πρώτης γραμμής με «ψυχολογικά είδη ατομικής προστασίας» για την αντιμετώπιση του τραύματος και την απουσία περίθαλψης σε σοβαρά αρρώστους.

Center for Urban Community Services, Νέα Υόρκη: Παροχή ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας, και κατ’ επέκταση για τους χιλιάδες ανθρώπους που φροντίζουν σε ολόκληρη την πόλη.

Θέτοντας τα θεμέλια για μία δίκαιη ανάκαμψη

Σκοπός των δωρεών που εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία είναι να βοηθήσουν τους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς στις ΗΠΑ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να θέσουν τις βάσεις για τη μελλοντική οικονομική ανάκαμψη και επιτυχία τους.

New York Immigration Coalition, Νέα Υόρκη: Παροχή έκτακτης βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε μετανάστες, προκειμένου να ανταποκριθούν στην κρίση της πανδημίας COVID-19, μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων σε επτά γλώσσες και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

Neighborhood Trust Financial Partners, ΗΠΑ: Καθοδήγηση για την επίτευξη οικονομικής σταθερότητας για χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση, καθώς και των αδήλωτων εργαζομένων και όσων δεν διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς.

National Community Reinvestment Coalition, ΗΠΑ: Υποστήριξη 150 μικρών επιχειρήσεων σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, ανθρώπους από κοινότητες μειονοτήτων αλλά και βετεράνους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, μέσω άμεσης οικονομικής υποστήριξης ή δανείων με χαμηλό επιτόκιο.

Δημόσιος χώρος και πολιτιστικά προγράμματα

Δωρεές με έμφαση στη διατήρηση ανοιχτών, δημόσιων χώρων για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, καθώς υπό τις σημερινές συνθήκες κρίνονται ιδιαίτερα απαραίτητοι, καθώς και υποστήριξη καλλιτεχνικών οργανισμών για να συνεχίσουν να προσφέρουν δημιουργικές διεξόδους, ειδικότερα για τους νέους.

Lincoln Center for the Performing Arts, Νέα Υόρκη: Ανανέωση και επαναπροσδιορισμός του χώρου της πανεπιστημιούπολης για το κοινό, συνολικού εμβαδού 65 στρεμμάτων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στην Αθήνα.

City Parks Foundation, Νέα Υόρκη: Συντήρηση και βελτίωση των πάρκων μέσω του NYC Green Relief and Recovery Fund, το οποίο παρέχει έκτακτη βοήθεια στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται τους εξωτερικούς δημόσιους χώρους της πόλης.

ArtsPool, Νέα Υόρκη: Ενίσχυση μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανισμών της Νέας Υόρκης, προκειμένου να επικεντρωθούν στα καλλιτεχνικά προγράμματά τους, μέσω της παροχής συγκεντρωτικής διοικητικής υποστήριξης και καινοτόμων λύσεων.

Pioneer Works, Νέα Υόρκη: Η δωρεά υποστηρίζει τη συνέχιση δωρεάν καλλιτεχνικών και επιστημονικών προγραμμάτων για νέους ανθρώπους στη συνοικία Red Hook του Μπρούκλιν, μέσα από κοινοτικά και σχολικά προγράμματα.

Artists for Humanity, Βοστώνη: Παροχή ευκαιριών σε νέους ανθρώπους της Βοστώνης για δημιουργική απασχόληση, καθοδήγηση και έκφραση μέσω της τέχνης.

Εκπαίδευση και βιωματική μάθηση για νέους

Οι δωρεές του ΙΣΝ σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς θα βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, τα οποία εκτός από εργασία προσφέρουν παράλληλα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας, εν μέσω της πανδημίας.

Playworks, ΗΠΑ: Ανάπτυξη και διανομή διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και συνεργαζόμενα σχολεία, τόσο από κοντά όσο και εξ αποστάσεως.

Pace University, Νέα Υόρκη: Παροχή αμειβόμενων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, διάρκειας έξι έως οκτώ εβδομάδων, σε 20 ή περισσότερους φοιτητές του Πανεπιστημίου Pace, σε έναν από τους συνεργαζόμενους, τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή της παροχής έκτακτης βοήθειας.

Raising a Reader Massachusetts, Μασαχουσέτη: Αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε βιβλία και διαδικτυακά μαθήματα ανάγνωσης σε οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές.

Καθοδήγηση των νέων μέσω του αθλητισμού

Το ΙΣΝ υποστηρίζει οργανισμούς που αξιοποιούν αθλήματα, όπως το πατινάζ, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, την ιστιοπλοΐα, την κωπηλασία, το μπέιζμπολ και το σκουός, για την καθοδήγηση και υποστήριξη νέων κατοίκων της Νέας Υόρκης στον δρόμο προς την ακαδημαϊκή και προσωπική τους επιτυχία.

South Bronx United, Νέα Υόρκη: Αξιοποίηση του ποδοσφαίρου ως μέσο για την ανάπτυξη προσωπικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, περίπου 200 μαθητών, καθώς προετοιμάζονται για το γυμνάσιο ή το κολλέγιο.

New Heights, Νέα Υόρκη: Παροχή ενός συνδυασμού ακαδημαϊκής υποστήριξης, διατροφικών συμβουλών και μαθημάτων ανταγωνιστικής καλαθοσφαίρισης για 250 μαθητές από το δημοτικό μέχρι το λύκειο.

Rocking the Boat, Νέα Υόρκη: Η δωρεά προσβλέπει στην ενίσχυση 300 νέων ανθρώπων από το South Bronx, προκειμένου να θέσουν στόχους και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, μέσω μαθημάτων κωπηλασίας και ιστιοπλοΐας, κατασκευής ξύλινων σκαφών σε ομάδες, και συμβολής τους στην αποκατάσταση αστικών πλωτών οδών.

Row New York, Νέα Υόρκη: Καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και του εργασιακού ήθους για εκατοντάδες μαθητές σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, μέσω μαθημάτων ανταγωνιστικής κωπηλασίας και ακαδημαϊκής υποστήριξης.

Hudson River Community Sailing, Νέα Υόρκη: Υποστήριξη σχεδόν 250 μαθητών από δημόσια σχολεία στις συνοικίες Chelsea και Inwood του Μανχάταν, προκειμένου να καλλιεργήσουν τις ηγετικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες μέσω της ιστιοπλοΐας.

Figure Skating in Harlem, Νέα Υόρκη και Ντιτρόιτ: Καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη περίπου 150 νεαρών γυναικών, από το δημοτικό έως το γυμνάσιο, σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος που συνδυάζει το καλλιτεχνικό πατινάζ με την ακαδημαϊκή υποστήριξη.

StreetSquash, Νέα Υόρκη: Στήριξη μαθητών στο Χάρλεμ με σκοπό να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ακαδημαϊκές, αθλητικές και προσωπικές τους δεξιότητες, μέσω τους σκουός, ολοκληρωμένης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, καθώς και συμμετοχής τους στην παροχή κοινωνικής εργασίας.

DREAM, Νέα Υόρκη και Newark: Ενίσχυση των ακαδημαϊκών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων περισσότερων από 2.500 μαθητών, από το νηπιαγωγείο μέχρι το κολλέγιο, στο Χάρλεμ, στο South Bronx και στο Newark, μέσω του μπέιζμπολ και του σόφτμπολ.

New York Road Runners, Νέα Υόρκη: Διευκόλυνση διεξαγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων για νέους ανθρώπους, ηλικίας από 8 έως 21 ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, μέσω της εφαρμογής εργαλείων που προσελκύουν χιλιάδες ανθρώπους κάθε μήνα.

ΑΣΙΑ

Με δωρεά σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, το ΙΣΝ θα ενισχύσει μαθητές σε τρεις χώρες προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια που προκάλεσε η πανδημία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

United World Schools: Διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Νεπάλ, τη Μυανμάρ και τη Καμπότζη, καθώς τα σχολεία παραμένουν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας. Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο μίας πρωτοβουλίας που απευθύνεται σε 28.000 μαθητές.

ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Με δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με έδρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, το ΙΣΝ θα συμβάλει στην κάλυψη βασικών αναγκών σε τρόφιμα και υγειονομική περίθαλψη σε αρκετές χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αξιοποιώντας τα εκάστοτε τοπικά δίκτυα.

Project Healthy Children: Καταπολέμηση του υποσιτισμού και της ελλιπούς πρόσληψης ιχνοστοιχείων για περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους στην Τανζανία, μέσα από τη στήριξη μικρής κλίμακας μύλων αραβοσίτου προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν εμπλουτισμένο αλεύρι.

Trócaire: Έκτακτη μεταφορά χρημάτων σε οικογένειες, που περιλαμβάνουν συνολικά περίπου 5.000 ανθρώπους, για τη διασφάλιση προμήθειας τροφίμων. Στο πλαίσιο της δωρεάς προβλέπεται η υποστήριξη ραδιοφωνικής καμπάνιας για τη πληροφόρηση του κόσμου σχετικά με την πανδημία και την προστασία από την COVID-19, στην Αιθιοπία, τη Ρουάντα και τη Ζιμπάμπουε.

Médecins Sans Frontières (Γιατροί Χωρίς Σύνορα): (η δωρεά προς τον οργανισμό απαρτίζεται από δύο επιμέρους δωρεές, η μία εκ των οποίων διατίθεται στην Αφρική και Μέση Ανατολή και η δεύτερη στην Ελλάδα).

Έκτακτη ιατρική υποστήριξη σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης περιλαμβάνεται η παροχή θεραπείας και περίθαλψης για ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε θέματα υγείας, η παροχή παρηγορητικής φροντίδας και ο περιορισμός του αντίκτυπου της πανδημίας στις εκάστοτε τοπικές κοινότητες και τα συστήματα υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή περίθαλψης σε ασθενείς που πάσχουν από άλλες, επικίνδυνες για την υγεία, ιατρικές παθήσεις.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Με δωρεές σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με έδρα την Ισπανία, το ΙΣΝ θα συμβάλει στην ενίσχυση ανθρώπων σε οκτώ χώρες, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε τρόφιμα, είδη υγείας και υγιεινής.

Acción contra el Hambre: Παροχή τρόφιμων, ειδών υγιεινής, καθώς και συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τη διατροφή, την αναπαραγωγική και ψυχική υγεία, μέσω ενός προγράμματος, που απευθύνεται σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γουατεμάλα, Νικαράγουα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ, Κολομβία, Βενεζουέλα και το Περού.

Save the Children Spain: Υποστήριξη ανθρώπων στη Βολιβία, Κολομβία, Περού και τη Νικαράγουα, για τη διασφάλιση πρόσβασης σε είδη πρώτης ανάγκης και ζωτικές υπηρεσίες, όπως, μεταξύ άλλων, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διασφάλιση σίτισης, και πρόσβασης σε υπηρεσίες προστασίας παιδιών και βασικούς πόρους υγιεινής.

Μεταξύ των δωρεοδόχων που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών κύκλων δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ περιλαμβάνονται οργανισμοί, όπως οι Greater New Orleans Foundation, San Antonio Food Bank, Bangor Region YMCA, Big Brothers Big Sisters of America, GrowNYC, the Street Vendor Project, Sant Joan de Déu Barcelona Children’s Hospital, Τhe Rockefeller University, Robin Hood Foundation, French Red Cross, Μπορούμε, Fondazione Progetto Arca και πολλοί ακόμη.