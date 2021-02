Ομόφωνα από όλη την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας που αφορύσε την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα:

Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60 ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London ((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the Faculty of Public Health - Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM- UK), και στην l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.

Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος, βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen's Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και επιστημών υγείας».