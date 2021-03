Τo Ίδρυμα Ευγενίδου πραγματοποιεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.00, webcast με τίτλο «Τα ρομπότ … ωριμάζουν», προκειμένου να ρίξει «φως» στον ρόλο που θα διαδραματίσουν στο μέλλον! Καλεσμένος ομιλητής θα είναι ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

«Ρομπότ» ονομάζεται οποιοδήποτε μηχανικό κατασκεύασμα μπορεί να υποκαθιστά τον άνθρωπο ή να ενδυναμώνει την ανθρώπινη συμμετοχή, σε διάφορες εργασίες. Ο όρος «ρομπότ» εισήχθη πριν από έναν αιώνα, αρχικά ως κομμάτι της επιστημονικής φαντασίας και σταδιακά ως μέρος της ανθρώπινης καθημερινότητας. Ταυτόχρονα η έννοια διευρύνθηκε για να περιλάβει και άυλες μηχανές, ουσιαστικά λογισμικό χωρίς μηχανικά μέρη. Ακρογωνιαίο λίθο των σύγχρονων ρομπότ αποτελεί ένας άλλος αναδυόμενος κλάδος, αυτός της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, τα ρομπότ αποτελούν μέρος πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κυρίως σε τομείς όπως η βιομηχανία, η εξερεύνηση και η ασφάλεια.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κύριος Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος του Ιδρύματος Ευγενίδου σε θέματα Τεχνολογίας, με σκοπό να απαντηθούν ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην εξέλιξη και την χρήση ρομπότ; Τι ρόλο παίζουν οι εξελίξεις στους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης; Πώς αναπτύσσεται ο τομέας αυτός στην Ελλάδα; Ακόμα, θα συζητηθούν θέματα όπως το επίπεδο καινοτομίας που παράγεται, οι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που επηρεάζονται και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Λίγα λόγια για τον Kαθηγητή Ευάγγελο Παπαδόπουλο:

Ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 1981 και το M.S και Ph.D. από το Department of Mechanical Engineering του Massachusetts Institute of Technology (MIT) το 1983 και το 1991 αντίστοιχα. Μεταξύ των ετών 1985 και 1987 υπηρέτησε στο ΓΕΝ/ΓΕΤΕΝ ως αναλυτής συστημάτων. Προηγουμένως ήταν Βοηθός Έρευνας στο Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS) και στο Laboratory for Manufacturing and Productivity (LMP) του MIT. Το 1991 εργάσθηκε ως Lecturer στο Department of Mechanical Engineering του ΜΙΤ. Την περίοδο 1991-1996 εκλέχτηκε και εργάσθηκε ως Assistant/Associate Professor στο McGill University, Montreal, Canada και στο Center for Intelligent Machines του McGill. Το 1996 εξελέγη Επίκ. Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ) του ΕΜΠ, όπου σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής. Είναι Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συστήματα Αυτοματισμού», Αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ, και εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας της ΣΜΜ. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του πρώτου Συμβουλίου του ΕΜΠ, και κατ’ επανάληψη Διευθυντής του Τομέα ΜΚ&ΑΕ της ΣΜΜ. Συμμετέχει ως επισπεύδων ή μέλος σε πλήθος Επιτροπών της ΣΜΜ ή του ΕΜΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Παπαδόπουλος έχει λάβει πολλές διακρίσεις και υποτροφίες και έχει δώσει πλήθος ομιλιών σε πανεπιστήμια, στη βιομηχανία και σε επιστημονικές εκδηλώσεις.

Για εγγραφή στο Webcast του Ιδρύματος Ευγενίδου πατήστε ΕΔΩ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν το Webcast στο κανάλι του Ιδρύματος Ευγενίδου ΕΔΩ.

Τα Webcasts Series του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι μία σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις επιστημόνων και έγκριτων στελεχών από διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι συζητούν για θέματα που σχετίζονται με το Διάστημα, την Εκπαίδευση και τις Φυσικές Επιστήμες.

Μπορείτε να δείτε όλα τα προηγούμενα Webcasts της σειράς Webcasts Series του Ιδρύματος Ευγενίδου ΕΔΩ.