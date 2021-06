Λινού:Η λύση των πανδημιών βρίσκεται στην πρόληψη, όχι στη θεραπεία

Η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece, αναφέρθηκε στην έλλειψη τεχνικών επικοινωνίας στην υγεία, ώστε να μπορέσουν οι επιστήμονες και οι πολιτικοί να περάσουν τα σωστά μηνύματα σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού αναφορικά με την πανδημία.