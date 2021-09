Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν την Κυριακή (12/9) όλα τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που θα τεθούν σε εφαρμογή από αύριο Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα και αφορούν σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα των ανεμβολίαστων πολιτών.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε φέρει τον τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.



Τα νέα μέτρα αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, δηλαδή προβλέπονται μέτρα μόνο για εμβολιασμένους, μόνο για ανεμβολίαστους, αλλά και για τις περιπτώσεις συνύπαρξής τους στους κλειστούς χώρους, όπως εστιατόρια, γυμναστήρια, χώρους πολιτισμού και άθλησης, αλλά και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Όχημα για την ελεύθερη πρόσβαση παντού αποτελεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού (ή νόσησης), ενώ δυνατότητα πρόσβασης εξασφαλίζεται και για τους ανεμβολίαστους, με την διενέργεια διαγνωστικού τεστ (rapid test), με τιμή πλαφόν τα 10 ευρώ, σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα, τα οποία ενεργοποιούνται από τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, μόνο οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες θα μπορούν να μπαίνουν στους κλειστούς χώρους εστίασης, δηλαδή σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ και κέντρα διασκέδασης. Σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, οι κλειστοί χώροι εστίασης θα είναι αμιγώς για τους εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τα γήπεδα, είτε κλειστά είτε ανοιχτά.

Σε θέατρα και κινηματογράφους, αλλά και για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους εμβολιασμένους. Στους ανεμβολίαστους θα επιτρέπεται μόνο εάν έχουν κάνει rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Στα γυμναστήρια, επίσης η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο στους εμβολιασμένους, αλλά και στους ανεμβολίαστους εφόσον έχουν κάνει rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Καθολικό μέτρο εξακολουθεί να αποτελεί η χρήση της μάσκας υποχρεωτικά σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συνάθροιση, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Αναφορικά με τα μέτρα μόνο για ανεμβολίαστους, προβλέπεται:

Ιδιωτικός- Δημόσιος Τομέας

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό rapid test αντιγόνου κάθε εβδομάδα. Το κόστος του κάθε τεστ ανέρχεται στα 10 ευρώ και θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργαζόμενο, ενώ γίνονται δεκτά μόνο όσα από τα τεστ πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Μετά το τεστ, ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιδεικνύει ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ (από το gov.gr) η οποία θα ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη.



Ακαδημαϊκοί & Καλλιτέχνες

Σε δύο υποχρεωτικά rapid test αντιγόνου την εβδομάδα υποχρεούνται να υποβάλλονται από τις 13 Σεπτεμβρίου:

· εκπαιδευτικοί

· ακαδημαϊκοί,

· εργαζόμενοι σε τουρισμό,

· εργαζόμενοι σε εστίαση,

· εργαζόμενοι σε τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές



Μαθητές

Δύο self test την εβδομάδα, τα οποία μπορούν να τα προμηθεύονται εντελώς δωρεάν, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν το αποτέλεσμά τους στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr.



Φοιτητές

Είσοδος στα πανεπιστήμια και στις σχολές υποχρεωτικά με 2 εργαστηριακά rapid test αντιγόνου ή PCR τεστ την εβδομάδα. Αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη που βαραίνει τον φοιτητή (έναντι 10 ευρώ για το rapid test) και αποδεικνύονται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr που πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα.



Ταξίδια

Εφικτή παραμένει η δυνατότητα ταξιδιού για τους ανεμβολίαστους πολίτες, τόσο προς τα νησιά, όσο και προς τις ηπειρωτικές περιοχές και με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ) εφόσον προσκομίσουν στο σημείο αναχώρησης εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν το ταξίδι για τους ενήλικους και ανήλικους 12-17 ετών, που έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του ταξιδιώτη, έναντι 10 ευρώ το τεστ.



Για την αναχώρηση, είναι υποχρεωτική η επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr στο check-in κάθε μεταφορικού μέσου και έλεγχο γνησιότητας με την εφαρμογή covid free app από τον ιδιώτη.



Όσον αφορά το ταξίδι ανήλικων 5-11 ετών με μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι δυνατό εφόσον το ανήλικο άτομο προβεί σε self test που παρέχεται δωρεάν από το κράτος, ή το αγοράσει ο κηδεμόνας του από φαρμακείο.



Αναλυτικά:



Τι θα ισχύει από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου για μετακινήσεις προς όλους τους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ



Νέο καθεστώς μετακινήσεων προς όλους τους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ θα ισχύσει από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.



Πιο συγκεκριμένα, η επιβίβαση ανεμβολίαστων επιβατών ηλικίας 12 ετών και άνω στα αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ, επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον προορισμό τους, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον προορισμό τους.



Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες ιατρούς και φαρμακεία με δαπάνη του ταξιδιώτη έναντι 10 ευρώ το τεστ, και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης η οποία εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr στο check-in κάθε μεταφορικού μέσου. Ο έλεγχος γνησιότητας τους πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «covid free app» σε συνδυασμό με έλεγχο ταυτοπροσωπίας από τον ιδιώτη.



Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και ένδεκα (11) ετών δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που παρέχεται δωρεάν από το κράτος ή αγοράζεται από φαρμακεία και πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον προορισμό τους.



Εξαιρούνται της ως άνω υποχρέωσης διάγνωσης με εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Με εμβολιασμένους εξομοιώνονται και όσοι επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.



Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή η βεβαίωση νόσησης ή αρνητικού τεστ, ο επιβάτης δεν μπορεί να ταξιδέψει με το μεταφορικό μέσο. Επιπλέον, εφαρμόζονται όλες οι υπόλοιπες κυρώσεις της νομοθεσίας για τη μη συμμόρφωση σε μέτρα δημόσιας υγείας.



Νέα μέτρα για τις μετακινήσεις με πλοία



Από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, η επιβίβαση ενήλικων επιβατών και ανηλίκων ηλικίας 12 ετών και άνω στα πλοία, τα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες για μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:



-Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή -Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, ή



-Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.



Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά.



Σε νησιά στα οποία δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο.



Οι ανήλικοι επιβάτες από πέντε (5) έως και ένδεκα (11) ετών δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου (δωρεάν διάθεση). Η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.



Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/ καθώς και στην ιστοσελίδα https://sea.travel.gov.gr/



Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής θα πραγματοποιεί επισταμένους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων.



Σχεδόν καθολική πρόσβαση θα έχουν από Δευτέρα οι εμβολιασμένοι, καθώς σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται:



Δωρεάν τεστ

Από τις 13 Σεπτεμβρίου στις δημόσιες δομές διάγνωσης Covid-19 θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ μόνο εμβολιασμένοι και συμπτωματικοί πολίτες, ενώ θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.



Εστίαση και διασκέδαση

Σε κλειστούς χώρους εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης ), θα μπορούν να εισέρχονται μόνο:

· εμβολιασμένοι και

· νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση).

Θα γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.



Γήπεδα

Τόσο στους κλειστούς, όσο και στους ανοιχτούς χώρους γηπέδων θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε:

· εμβολιασμένους και

· νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη νόσηση).

Ο έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free up.



Ως προς τη συνύπαρξη εμβολιασμένων και μη, αυτή αφορά κυρίως χώρους Τέχνης και πολιτισμού. Συγκεκριμένα:



Ψυχαγωγία

Αναλυτικά, σε κλειστούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θα επιτρέπεται η είσοδος σε:

· εμβολιασμένους,

· νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και

· ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.



Ο έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ, όπως και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας θα πραγματοποιείται στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free up.

Παράλληλα, οι παραπάνω επιχειρήσεις -κατ’ εξαίρεση το φετινό χειμώνα- θα μπορούν να επιλέξουν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς χώροι με εμβολιασμένους και νοσήσαντες, οπότε θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν στο 100% τη χωρητικότητά τους.



Γυμναστήρια

Στα κλειστά γυμναστήρια και στα αθλητικά σωματεία θα μπορούν να μπαίνουν:

· εμβολιασμένοι,

· νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και

· ανεμβολίαστοι που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.

Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα, αν κάποια αθλητικά σωματεία ή γυμναστήρια επιθυμούν να λειτουργήσουν μόνο με πελάτες που έχουν εμβολιαστεί ή διαθέτουν βεβαίωση νόσησης, να κάνουν χρήση του 100% της χωρητικότητάς τους.



Έλεγχος εργοδότη



Παράλληλα, πλήρη εικόνα της εμβολιαστικής κατάστασης του προσωπικού του για το επόμενο επτάμηνο μπορεί να αποκτήσει -βάσει του νόμου- ο εκάστοτε εργοδότης σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας.

Συγκεκριμένα, διατηρεί - το δικαίωμα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, ανάλογα με τη συχνότητα διάγνωσης που έχει οριστεί για τον κάθε κλάδο εργαζομένων.