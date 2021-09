Η σειρά podcasts «λέγειν & ιστορείν», που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, επανέρχεται αυτόν τον Σεπτέμβριο και σας προτείνει για ακρόαση το τρίτο επεισόδιό της με τίτλο: «Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία», και φιλοξενούμενη ομιλήτρια την Δρα Κατερίνα Γαλάνη.

Συνεχίζοντας την αναδρομή στον αγώνα των Ελλήνων στη θάλασσα το 1821, στο τρίτο επεισόδιο της σειράς η Δρ Κατερίνα Γαλάνη, Ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας, αναφέρεται στην πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην έρευνα και τη μεθοδολογία της, στα τεκμήρια που αξιοποιήθηκαν, στις εκπλήξεις που επεφύλασσαν τα αρχεία αλλά και στα χρήσιμα συμπεράσματα που προέκυψαν σχετικά με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Ναυτικού Αγώνα.

Λίγα λόγια για την Δρα Κατερίνα Γαλάνη

H Κατερίνα Γαλάνη γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με υποτροφία του ΙΚΥ ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc) στην Οικονομική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Wolfson College. Στο ίδιο πανεπιστήμιο εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή, η οποία το 2012 απέσπασε το βραβείο Frank Broeze από την International Maritime Economic History Association. Διετέλεσε Junior Research Fellow στο Saint Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Postan Post-Doctoral Fellow στο Institute of Historical Research (IHR) στο Λονδίνο. Σήμερα, βρίσκεται με την ιδιότητα της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, συμμετέχοντας στο ερευνητικό πρόγραμμα ERC Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping and the Challenge of Globalization. Παράλληλα διδάσκει Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την οικονομική ιστορία, τη ναυτιλιακή ιστορία, την ιστορία των επιχειρήσεων και των τραπεζών στη Μεσόγειο τον 18ο και 19ο αιώνα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει άρθρα για τη ναυτιλιακή και οικονομική ιστορία σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Η πρώτη της μονογραφία με τίτλο British shipping in the Mediterranean during the Napoleonic Wars. The untold story of a successful adaptation κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Brill το 2017.

Λίγα λόγια για τη σειρά podcasts «λέγειν & ιστορείν»

«Λέγειν & ιστορείν» είναι ο τίτλος της επίκαιρης και άκρως ενδιαφέρουσας σειράς podcasts που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα», την οποία συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – (ΓΑΚ) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021. Τα podcasts αυτά θα αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και υπόσχονται να δώσουν σε όλους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον αγώνα των Ελλήνων στη θάλασσα, την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Στόχος της σειράς «λέγειν & ιστορείν» είναι να παρουσιάσει τις αθέατες λεπτομέρειες του αγώνα στη θάλασσα μέσα από συνεντεύξεις πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών ερευνητών, ανθρώπων που είναι άριστοι γνώστες της ιστορικής αυτής περιόδου.



