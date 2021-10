Με ρεκόρ συμμετοχών θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα και 5ο κατά σειρά Messinia Pro-Am στην Costa Navarino, από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Παίκτες από όλο τον κόσμο κατοχύρωσαν εδώ και αρκετούς μήνες τη συμμετοχή τους στο διεθνές τουρνουά, το οποίο για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί σε τρία γήπεδα, στα βραβευμένα The Dunes Course και The Bay Course, καθώς και στο πρώτο παγκοσμίως ‘International Olympic Academy Golf Course’.

Η ονομασία του νέου γηπέδου 18 οπών, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Costa Navarino. Πρόκειται για ένα από τα δύο νέα γήπεδα στο Navarino Hills, που έχουν σχεδιαστεί από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José María Olazábal.

Με την υποστήριξη της Confederation of Professional Golf (CPG) και υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, το φετινό τουρνουά έχει συμμετοχές από 20 χώρες, όπως την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σουηδία, την Ελβετία, τη Σλοβακία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από την Ελλάδα.

Eπαγγελματίες κι ερασιτέχνες γκολφέρ θα διαγωνιστούν στα γήπεδα της Costa Navarino για το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Το διεθνές τουρνουά θα πλαισιωθεί όπως κάθε χρόνο, από ένα συναρπαστικό παράλληλο πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων και δείπνων, συμπεριλαμβανομένης της καθιερωμένης πλέον βραδιάς με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για τα Παιδικά Χωριά SOS.