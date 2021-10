Με νέα NAVTEX που εξέδωσε την Παρασκευή (8/10), η Τουρκία κάνει γνωστό ότι βγάζει ξανά το Oruc Reis για έρευνες βόρεια της Κύπρου.

Το ερευνητικό σκάφος θα βγει συγκεκριμένα για σεισμικές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Κύπρου, μαζί με τα τα συνοδευτικά του πλοία, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν».

Η ισχύς της νέας NAVTEX είναι από σήμερα και μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N - 033 05.89 E

35 45.12 N - 033 07.21 E

35 48.48 N - 034 02.12 E

36 05.53 N - 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.