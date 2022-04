Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ Αθανασίου Πλεύρη τοποθετείται στην θέση του Α’ Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, αρμόδιου για τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ Δημήτριος Παρασκευής.

Ο κ Παρασκευής είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (MSc) στη μοριακή βιολογία στο Τμήμα Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στη μοριακή επιδημιολογία ιογενών λοιμώξεων στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια διατέλεσε για δύο έτη επιστημονικός συνεργάτης (μεταδιδακτορικός ερευνητής) στο Εργαστήριο Κλινικής και Εξελικτικής Ιολογίας του Rega Institute for Medical Research, Leuven, Belgium.

Από το 2020 συμμετάσχει ενεργά στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 ως μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές σε θέματα σχετικά με τη δημόσια υγεία.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εθνικών και διεθνών εταιριών και μέλος της ομάδας σύνταξης των επιστημονικών περιοδικών mbio, Scientific reports, Molecular Phylogenetics and Εvolution, Vaccine, Infections Genetics and Evolution και BMC of Infectious Diseases.

Έχει υπηρετήσει ως κριτής ερευνητικών προτάσεων σε φορείς εθνικούς και διεθνείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission).