Eίναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος της αγροδιατροφής είναι η εύρεση εποχικού και μόνιμου προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει τους αγρότες, τις κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και τα συσκευαστήρια-τυποποιητήρια και τις μεταποιητικές βιομηχανίες. Λύση σε αυτό το πρόβλημα, όπως αναφέρουν μιλώντας στο Reporter.gr, έχουν αποφασίσει να δώσουν οι συνιδρυτές της startup Agro-U η Κυριακή Χατζηγεωργίου και ο Κυριάκος Νικολαΐδης.

Οι δυο ιδρυτές κατάγονται από αγροτικές οικογένειες και γνωρίζουν από προσωπική εμπειρία τα προβλήματα του κλάδου. Πέρα από την στενή τους σχέση με τον κλάδο, οι ιδρυτές βασίζονται στις σπουδές τους στην πληροφορική και τη γεωπονία αντίστοιχα για να σχεδιάσουν και να αυτοματοποιήσουν την υπηρεσία. Το 2020 αποφάσισαν να συνεργαστούν προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την αγάπη τους για το κλάδο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η Agro-U, μια online πλατφόρμα διασύνδεσης προσωπικού με επιχειρήσεις αποκλειστικά από τον κλάδο της αγροδιατροφής.

Μεγάλη διείσδυση

Όπως αναφέρουν οι ιδρυτές της νεοφυούς αυτής επιχείρησης, οι εργοδότες θα μπορούν να έχουν γρήγορη και έγκυρη πληροφόρηση για το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στην περιοχή τους και θα μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα τις εργασίες τους. Παράλληλα, όπως τονίζουν, η υπηρεσία επιθυμεί να παρέχει στους εργαζόμενους καλύτερη πληροφόρηση για θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στα δυο χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας έχουν εγγραφεί χιλιάδες εργαζόμενοι ανεξαρτήτων φύλου, ηλικίας και κοινωνικής ομάδας από όλη την Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό ενώ παράλληλα την υπηρεσία έχουν χρησιμοποιήσει εκατοντάδες εργοδότες.

Σημαντικές διακρίσεις

Μάλιστα, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της κατάφερε να αποτελεί ΕΜEA case study της Google η οποία υποστηρίζει τη δράση της και την προωθεί στο δίκτυο και τα κανάλια της, όπως το περιοδικό “The economist”. Ακόμα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης της υπηρεσίας όσο και της ομάδας είναι η συμμετοχή της σε διακεκριμένα προγράμματα επιτάχυνσης, όπως το Orange Grove. Επιπλέον, στον διαγωνισμό του ΜΙΤ Enterprise Forum Greece η ομάδα της ΑgroU κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο του second runner up. Επίσης, η επιχείρηση έχει λάβει αρωγή καθώς και υποστήριξη από τον οργανισμό the people’s trust. Στα άμεσα σχέδια της AgroU βρίσκεται η επέκταση της δράσης της σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιταλία, ενώ τέλος εξετάζεται το ενδεχόμενο και νέων υπηρεσιών προσανατολισμένων πάντα στις ανάγκες της αγροδιατροφής.

Όπως αναφέρουν οι ιδρυτές της πλατφόρμας, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να έρθει σε επικοινωνία με την “Agro– U”, μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα της στο Facebook ή να κάνει αίτηση μέσα από την διαδικτυακή υπηρεσία στο www.agro-u.com.

Γιώργος Αλεξάκης