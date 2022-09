Στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού γιορτάζει για 26η χρονιά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φέτος, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι η «Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» (European Heritage Days 2022: Sustainable Heritage - Preserving the past for future generations).

Η φετινή θεματική, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, έχει δύο άξονες:

1. Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης) και ειδικότερα την ευαισθητοποίηση γύρω από τεχνικές και υλικά αποκατάστασης παλαιότερων εποχών, τη σημασία της συνέχειας και ανάδειξης παραδόσεων και δεξιοτήτων τόσο σε τοπικό/εθνικό επίπεδο όσο και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, την επισήμανση καλών πρακτικών από το παρελθόν που μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε τους ιστορικούς χώρους σήμερα, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για τη διατήρηση των παραπάνω παραμέτρων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Την υιοθέτηση πρακτικών και τη χρήση βιώσιμων πόρων και υλικών (κατά τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του φετινού εορτασμού) που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθιστώντας έτσι τους ιστορικούς τόπους και τα μνημεία προσβάσιμα στις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί με τη διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας μέσα από μια κριτική ματιά των μέχρι σήμερα πρακτικών.

Ο φετινός εορτασμός των ΕΗΠΚ θα διαρκέσει από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022 με την πλειοψηφία των προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων να είναι με φυσική παρουσία του κοινού ενώ υπάρχουν και κάποιες ψηφιακές δράσεις που μπορεί να προβάλλονται σε πραγματικό αλλά και μη χρόνο, και οι οποίες εκτός από τα ηλεκτρονικά μέσα των φορέων τους (ιστοσελίδες, σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ), θα φιλοξενηθούν και στη σελίδα των ΕΗΠΚ στο Facebook https://www.facebook.com/EHDaysGR/ και στο Instagram https://www.instagram.com/ehpk_greece/.

Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022 η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους είναι ελεύθερη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2022 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»

ΑΤΤΙΚΗ

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Θεματικές περιηγήσεις από τους αρχαιολόγους των Συλλογών του Μουσείου:

α) «Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και εξοικονόμηση ύλης και περιεχομένου κατά την Αρχαιότητα μέσα από τα εκθέματα της Συλλογής Αγγείων, Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας» την Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 και

β) «Υφαντά, καλάθια, ψάθες στο προϊστορικό Αιγαίο. Μαθήματα αειφορίας από το παρελθόν» μέσα από εκθέματα της Προϊστορικής Συλλογής την Παρασκευή 23 και Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.

23 Σεπτεμβρίου

Εκδήλωση για παιδιά:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στο μουσείο τριγυρνώ και αρχαία αντικείμενα που ξαναχρησιμοποιήθηκαν αναζητώ» για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ έως Στ΄ Δημοτικού), στις 10:00 π.μ. Οι μαθητές θα γνωρίσουν επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου που μαρτυρούν την επαναχρησιμοποίησή τους στην αρχαιότητα και θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι με ανακυκλώσιμα υλικά.

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτη (γενικός συντονισμός), Ευάγγελος Βιβλιοδέτης, Παναγιώτα Κουτσιανά, Μαρία Σελέκου, Νεκταρία Ρουμελιώτη.

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, 10682 Αθήνα

Τηλ.: 213214 4810/4813/4814 (τηλέφωνα υπευθύνων) – Τηλέφωνο για το κοινό: 213214 4856/4889, Fax: 2108213573, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νομισματικό Μουσείο

23 Σεπτεμβρίου

Μουσική εκδήλωση μικτής Χορωδίας Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου.

30 Σεπτεμβρίου

Συναυλία με έργα του μουσικοσυνθέτη Παναγιώτη Καρούσου στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου.

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Γεώργιος Κακαβάς, Ελένη Νάκη

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 12, Αθήνα

Τηλ. 210 3632057, 210 3612872, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

23, 25 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και εργαστήρια από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Μουσείου.

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Ράνια Φατώλα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

Τηλ. 213213 9591, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Επιγραφικό Μουσείο

23, 24 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00, Αίθουσα 1

«Ανασυνθέτοντας τα μνημεία της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας»

Παρουσίαση στο κοινό των μνημειακών καταλόγων της εξηκοστής του φόρου της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, του έργου ανασύνθεσής τους στο Επιγραφικό Μουσείο και τις μελλοντικές προοπτικές της συντήρησης των μνημείων.

23, 24 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00, Εσωτερικό αίθριο

«Ανασυνθέτοντας τα μνημεία της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας»

Παρουσίαση ταινιών παιδευτικού χαρακτήρα του Επιγραφικού Μουσείου.

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Αθανάσιος Θέμος, Ελένη Ζαββού, Ειρήνη Χωρέμη

Διεύθυνση: Τοσίτσα 1, 10682, Αθήνα

Τηλ. 210 8232950, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

23 Σεπτεμβρίου

«Απ' το ρυζόχαρτο στο φως: Παλιές μέθοδοι και νέες τεχνολογίες χαρτογράφησης και ταυτοποίησης των φθορών στα μνημεία» - Ναός του Ηφαίστου και της Αθηνάς, αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς

Στο πλαίσιο του Έργου CALLOS “Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR”, οι συντηρήτριες/τές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών παρουσιάζουν στο εσωτερικό του Ναού του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά παλιές και σύγχρονες μεθόδους χαρτογράφησης των φθορών από μνημεία που συντηρούνται από την Υπηρεσία. Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Raymetrics Α.Ε. επιδεικνύουν για πρώτη φορά την καινοτόμο διάταξη LIF-LIDAR που σχεδιάζεται ειδικά για το CALLOS με στόχο την εξ αποστάσεως χαρτογράφηση των αρχαίων επιφανειών με βιολογικές επικαθίσεις. Μαζί τους, ερευνητές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ συζητούν και παρουσιάζουν το φορητό σύστημα φασματοσκοπικής ανάλυσης LIBS/LED-IF/DR που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου και θα συμβάλλει στην ταυτοποίηση των επιφανειακών στρωμάτων των μνημείων. Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές/-ήτριες και επαγγελματίες από το χώρο της συντήρησης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Raymetrics A.E., ΙΗΔΛ – ΙΤΕ.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μάρθα Αθανασιάδου

Διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Μακρυγιάννη 2-4, 11742 Αθήνα

Τηλ. 210 3314706, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

23, 25 Σεπτεμβρίου

«Αρχαιότητες Αγ. Τριάδας και υδροβιότοπος Βουρκαρίου. Το χθες και το σήμερα» - Αρχαιολογικός χώρος Αγ. Τριάδας και υδροβιότοπος Βουρκαρίου

Μέσω περιβαλλοντικών βιωματικών δράσεων θα θιγούν θέματα για την ενσωμάτωση και αρμονική ένταξη των μνημείων στο σήμερα, για το φυσικό τους περιβάλλον, τη διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης με τη διατήρηση του τοπίου, της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Α’ και Γ’ Αθήνας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Χριστίνα Καζαζάκη

Διεύθυνση: Μενιδιάτη 22-24, 19100, Μέγαρα

Τηλ. 22960 22426/81771, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

25 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά» στον Αρχαιολογικό Χώρο Αιγοσθένων

Ξενάγηση στο αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων και στον αναστηλωμένο Νοτιοανατολικό Πύργο της ακρόπολης. Το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων, κτισμένο στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., αποτελεί ένα από τα επιβλητικότερα αρχαία φρούρια στον ελλαδικό χώρο.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ευγενία Τσάλκου, Ειρήνη Σβανά

Διεύθυνση: Πανός 16, 105 55, Αθήνα

Τηλ. 210 3213571, εσωτ. 104, 210 3313343, εσωτ. 106, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ)

23 Σεπτεμβρίου

«Προστασία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς/ ευαισθητοποίηση, σημασία και ανάδειξη παραδόσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών» - Αυλή του Μουσείου

Προβολή του ντοκιμαντέρ του Σπύρου Μανωλάτου «Ανέστης Δελιάς, η Μαύρη Γάτα του Ρεμπέτικου» (ώρα έναρξης: 20:30, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής).

Ο Α. Δελιάς ήταν μέλος της «Τετράς η ξακουστή του Πειραιώς», που ήταν το πρώτο μουσικό σχήμα με βασικό όργανο το μπουζούκι. Παρότι πέθανε πολύ νέος, έδωσε το δικό του στίγμα στο λαϊκό τραγούδι, σε βαθμό που χαρακτήρισε την εξέλιξη της τεχνικής του μπουζουκιού. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία της ζωής του από τη Σμύρνη, στον Πειραιά και στις παράγκες της Δραπετσώνας μετά την Μικρασιατική καταστροφή του '22.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Σοφία Αηδόνη, Ζοζεφίνα Αλεβίζου

Διεύθυνση: Διογένους 1-3, 105 56, Αθήνα

Τηλ. 210 3254119, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

23 Σεπτεμβρίου

«Μικρές ιστορίες αναστήλωσης» - Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα τις αναστηλωτικές εργασίες στα μνημεία της Ακρόπολης.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ειρήνη Καϊμάρα, Ασημίνα Λεοντή

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4 , 117 42, Αθήνα

Τηλ.210 9239186, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

23.09.22 – 31.12.2023

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Περιοδική έκθεση με τίτλο «Φαληρόθεν». Η παρουσίαση των ευρημάτων θα προσεγγιστεί με σύγχρονες μεθόδους έκθεσης, και θα υποστηριχθεί με νέα τεχνολογικά μέσα αναδεικνύοντας όλες τις παραμέτρους της λειτουργίας της παράκτιας θέσης ως χώρο ταφής της αττικής κοινωνίας κατά την αρχαϊκή περίοδο. Επιπρόσθετα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές και στα υλικά για την αποκατάσταση των ευρημάτων αλλά και την παρουσίαση τους στο κοινό. Ένας από τους κύριους σκοπούς της έκθεσης είναι η παρουσίαση στο κοινό της πορείας των ευρημάτων από τον χώρο εύρεσής τους στον χώρο συντήρησης, καταγραφής και εν τέλει ανάδειξής τους στο μουσείο.

25 Σεπτεμβρίου

Μακρά Τείχη και πέριξ αυτών αρχαιότητες – Αστικές Πύλες Πειραιώς (Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου, περιοχή Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Νέο Φάληρο και Πειραιάς)

Αρχαιολογικός περίπατος στα Μακρά Τείχη και σε μνημεία πέριξ αυτών. Μέσα από τις αφηγήσεις των αρχαιολόγων θα γίνει προσπάθεια να αναπλαστεί η αρχαία τοπογραφία της περιοχής ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην συνύπαρξη του σύγχρονου αστικού ιστού με τα αρχαία κατάλοιπα.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ειρήνη Σκιαδαρέση , Γιάννης Συρόπουλος, Άννα – Μαρία Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 229 – 233, 185 36 Πειραιάς

Τηλ. 210 4590700, 705, 711, 712 και 6937930252 (κ. Συρόπουλος), 6977325462 (κα. Σκιαδαρέση) , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

24 Σεπτεμβρίου , 11:00-12:15

«Ξανα-παίζουμε;» - Ισόγειο του Μουσείου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για όλη την οικογένεια (ενήλικες και παιδιά 4-12 χρόνων).

Φέρνουμε μαζί μας το παιχνίδι που χάλασε, έσπασε ή του λείπει ένα κομμάτι και μαζί βρίσκουμε τρόπους επανάχρησής του!

Εμπνεόμαστε από τις συλλογές του μουσείου, αξιοποιούμε υλικά και αντικείμενα, κολλάμε, ράβουμε, χρωματίζουμε και ξαναπαίζουμε!

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 210 3312995/6

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα (παιδιά και ενήλικες)

Συνδιοργανωτές: ΟΠΑΝΔΑ & Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Έβελυν Μπανάκα

Διεύθυνση: Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75 Αθήνα (κτίριο Ωδείου Αθηνών)

Τηλ. 210 3312995/6 (εσωτ. 122), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Εορτασμός επετείου 100 χρόνων από την γέννηση του Μιχάλη Κακογιάννη» σε τρεις εκθεσιακούς χώρους (ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο) - Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου

Διεύθυνση: Πειραιώς 206, 177 78, Ταύρος

Τηλ. 210 3418573, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

24 Σεπτεμβρίου

«Παραμυθοσάββατα» στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Ένα βιωματικό εργαστήρι για παιδιά 2-4 ετών που θα εισάγει τους μικρούς φίλους στον κόσμο της τέχνης και της δημιουργίας. Γνωστά και αγαπημένα παιδικά βιβλία ταξιδεύουν μικρούς και μεγάλους στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, messy και sensory play αλλά και μοναδικές κατασκευές τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με σύνθετες έννοιες ενώ παράλληλα καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευαγγελία Κανταρτζή

Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 17, Πλάκα

Τηλ. 210 3250341, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Ηρακλειδών

24 Σεπτεμβρίου

«Εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης υλικών»

Θα γίνει παρουσίαση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας, της επανάχρησης κι ανακύκλωσης ενώ οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στη δημιουργία αντικειμένων από υλικά που δεν ανακυκλώνονται, με τη βοήθεια των ραφτών της «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο». Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Γιώργος Καζαντζόπουλος

Διεύθυνση: Ηρακλειδών 16, Αθήνα

Τηλ. 210 3461981, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

25 Σεπτεμβρίου

«Συνομιλώντας με αναστηλωτές για την αναστήλωση»

Εργαστήριο, σεμινάριο, συζήτηση για την αναστήλωση και την εμπειρία στο πεδίο

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Μάρκος Τουφεκλής

Διεύθυνση: Ηρακλειδών 16, Αθήνα

Τηλ. 210 3461981, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

24 Σεπτεμβρίου 18:30-20:30

«Το Παληό Πανεπιστήμιο και οι ένοικοι του. Οι πολιτιστικές αξίες και η βιωσιμότητα ενός ιστορικού κτηρίου» - Αίθουσα εκδηλώσεων Κρίσπη, εκθεσιακοί χώροι και αυλές του Μουσείου.

Χάρτινο θέατρο, προφορικές μαρτυρίες και περιήγηση στο μουσείο (για νεανικό και ενήλικο κοινό).

Η ιστορία του επιβλητικού κτηρίου και των ενοίκων του, διάσημων αλλά και καθημερινών ανθρώπων, ξετυλίγεται μέσα από θεατρικές αναπαραστάσεις και περιήγηση στους εσωτερικούς και τους αύλειους χώρους του. Τα μουσειακά εκθέματα, οι προφορικές μαρτυρίες εσωτερικών μεταναστών και η προβολή παλιών φωτογραφιών με micro-camera, φωτίζουν πτυχές από το ιστορικό πλαίσιο της κάθε εποχής αλλά και από τη ζωή στο κτήριο, που υπήρξε κάποτε ένα από τα πιο μεγάλα της πόλης. Στο χάρτινο θέατρο παρουσιάζονται οι περιπέτειες του πρώτου πολεοδομικού σχεδίου (1833) της Αθήνας, το οποίο οι γνωστοί αρχιτέκτονες, Σταμάτιος Κλεάνθης και Εδουάρδος Σάουμπερτ, οραματίστηκαν και δημιούργησαν στο πρώτο «αρχιτεκτονικό γραφείο» της πόλης και σπίτι τους.

25 Σεπτεμβρίου 11:00-13:00

«Μια πεταλούδα πετάει στο μουσείο: οι θησαυροί της φύσης, πηγής ζωής και έμπνευσης, στα εκθέματα (συγγράμματα, επιστημονικά εργαλεία και σκεύη, ψηφίσματα, συλλογές αποξηραμένων φυτών και σπόρων, κλπ) & τις αυλές του μουσείου»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: μικρή διαδραστική περιήγηση στις αυλές και τα εκθέματα του μουσείου & εργαστήριο αναδυόμενων χάρτινων κατασκευών (pop up) – για οικογένειες με παιδιά 5-7 ετών.

Ποιούς θησαυρούς της φύσης θα ανακαλύψει μια πεταλούδα στις αυλές και τα εκθέματα του Μουσείου; Γιατί και πώς μελετούσαν την ελληνική φύση οι πρώτοι καθηγητές; Πότε έχει... γενέθλια το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τι «κάρτες» έλαβε από άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης; Πώς «γιορτάζουν» τα γράμματα όταν φοράνε τα καλά τους; Μα πόση ομορφιά χωράει σε μια ευχή;

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Φαίη Τσίτου

Διεύθυνση: Θόλου 5, 10556 Αθήνα

Τηλ. 210 3689506 & 6973746809, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων - για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα του Μουσείου: 210 3689506 & 210 3689502-5.

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου –Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

25 Σεπτεμβρίου

«Τα εργοστάσια συναντιούνται…» -Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου/Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα/ Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αθηναίων, Δημοτική Πινακοθήκη/ Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αθηναίων

Τι κοινό έχουν το παλιό εργοστάσιο φωταερίου με ένα από τα πρώτα βιομηχανικά συγκροτήματα της Αθήνας, το Μεταξουργείο και το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής καπέλων; Με αφορμή το θέμα της βιώσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, η Πινακοθήκη Δ.Α. και το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, θα αποδείξουν ότι οι συνεργασίες πολιτιστικών φορέων είναι μοχλοί βιωσιμότητας. Μικροί και μεγάλοι θα ανακαλύψουν την ιστορία των βιομηχανικών αυτών μνημείων που συνέβαλαν στην εκβιομηχάνιση της χώρας και άλλαξαν την σύγχρονη ιστορία του τόπου μας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Θα ανακαλύψουν τη χρήση τους σήμερα, την ανάδειξή τους σε ζωντανούς πολιτιστικούς οργανισμούς, ανοιχτούς στο κοινό και σε απόλυτη σύνδεση με την πόλη της Αθήνας. Η περιπέτεια ξεκινά…

Συνεργαζόμενος φορέας: Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αθηναίων

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Μαρία Φλώρου, υπεύθυνη Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου

Έλενα Χρονοπούλου, υπεύθυνη Μουσείων και Συλλογών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, τηλ. 213010 9325/ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Πνευματικό Κέντρο Δ.Α., Ακαδημίας 50, 210 5284800

Περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις στο τηλ: 213010 9325 (από τις 12 Σεπτεμβρίου), Δευτέρα – Παρασκευή, 11.00-16.00.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς - Ιστορικό Αρχείο

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

1) Εργαστήρι χειροποίητου χαρτιού για ενήλικες (12:00-13:30)

2) Εργαστήρι χειροποίητου χαρτιού για παιδιά (17:30-18:30)

Στόχος του προγράμματος είναι να μας εξοικειώσει τους συμμετέχοντες περισσότερο με την έννοια του χαρτιού και την ιστορικότητά του παρουσιάζοντας τις πρώτες απόπειρες του ανθρώπου να εκφραστεί μέσω της γραφής, καθώς και διάφορα άλλα υποστρώματα γραφής που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι να ανακαλυφθεί και να διαδοθεί το χαρτί με τη σημερινή του μορφή. Έπειτα θα δημιουργήσουν χειροποίητο χαρτί.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελένη Μπενέκη

Διεύθυνση: Δωρίδος 2, 17778, Ταύρος

Τηλ. 210 3418051, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δήμος Ασπροπύργου

24 Σεπτεμβρίου

«Η ποντιακή μνήμη ως σημείο αναφοράς πολιτιστικής κληρονομιάς» - Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου

Προβολή συμμετοχικής βίντεο performance “Railway Memories” (Σιδηροδρομικές Μνήμες) της Αιμιλίας Μπουρίτη σε συνεργασία με την Ποντιακή Κοινότητα Ασπροπύργου. Πόντιες γυναίκες αφηγούνται τη μετακίνηση των οικογενειών τους από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες του Καυκάσου κάποιες από τις οποίες κατέληξαν στον Ασπρόπυργο. Οι ιστορίες των γυναικών συνδέονται με το ιδιαίτερο τοπίο του διεθνούς, σιδηροδρομικού εμπορευματικού σταθμού του Ασπροπύργου. Οι σιδηροδρομικές γραμμές φαντάζουν ως νευρώνες ενός σώματος που αντέχει, συγκρατεί και μεταφέρει ατομικές και συλλογικές μνήμες. Η βίντεο performance θα πλαισιωθεί από αφήγηση των συμμετεχόντων σε αυτή, καθώς και από ποντιακό χορό και τραγούδι από τον Σύλλογο «Ακρίτες του Πόντου» και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ρεστέμης Στάθης

Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 141, 19300 Ασπρόπυργος

Τηλ. 6932757901, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

23 Σεπτεμβρίου

«Αρέθουσα: Η Μεταμόρφωση» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας

Παρουσίαση της μετατροπής του κτηρίου του παλιού εργοστασίου «Αρέθουσα» σε μουσείο και της επανένταξης στο πολεοδομικό ιστό της πόλης της Χαλκίδας. Η παρουσίαση θα γίνει από αρχιτέκτονα σε ομάδες επισκεπτών κατόπιν δήλωσης συμμετοχής (τηλ 22210 22402).

23 Σεπτεμβρίου

«Ένα παράδειγμα βιώσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς και διατήρησης του παρελθόντος για τις μελλοντικές γενιές» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας, οδού Βενιζέλου

Παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας οδού Βενιζέλου από αρχαιολόγους σε ομάδες επισκεπτών κατόπιν δήλωσης συμμετοχής (τηλ. 22210 22402)

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Μπούρτζι Καρύστου

Έκθεση αγιογραφίας στο εσωτερικό του μεσαιωνικού φρουρίου Μπούρτζι Καρύστου. Διάρκεια έκθεσης: 23-30 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 20:00 μ.μ. Την έκθεση αγιογραφίας προλογίζει η αρχαιολόγος κ. Φανή Σταυρουλάκη

24 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Castello Rosso Καρύστου

Περιήγηση και παρουσίαση του Castello Rosso σε ομάδες επισκεπτών από την αρχαιολόγο κ. Φανή Σταυρουλάκη (κατόπιν δήλωσης συμμετοχής στο τηλ. 22240 29218).

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Αγγελική Γ. Σίμωσι, Προϊσταμένη ΕΦΑ Ευβοίας

Διεύθυνση: Αρεθούσης και Κιαπέκου, Χαλκίδα

Τηλ. 22210 22402, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμα υλικά στην αρχαιότητα» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές. Α μέρος: Περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας και προσέγγιση αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά (πηλός, πέτρα, γυαλί, ξύλο, μέταλλο). Σύγκριση των υλικών της αρχαιότητας με σύγχρονα υλικά και συζήτηση γύρω από τα υλικά που σέβονται το περιβάλλον και υλικά που το βλάπτουν και το ρυπαίνουν (πλαστικό). Β μέρος: εργαστήριο με δημιουργικές-εικαστικές κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, που θα υλοποιείται στον προαύλιο χώρο του μουσείου.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδος

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Αθανασία Ψάλτη, Ανθούλα Τσαρούχα, Δήμητρα-Μαρία Λάλα, Ιωάννα Παπουτσή, Νίκος Βαβλέκας

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, 33054, Δελφοί

Τηλ. 22650 82313, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

23 Σεπτεμβρίου

«Συντηρώντας το παρελθόν στο παρόν για το μέλλον» - Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Συντήρηση αρχαίων αντικειμένων από συντηρητές της ΕΦΑ Βοιωτίας σε πραγματικό χρόνο σε μικρή ομάδα ατόμων ενηλίκων ή παιδιών.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ευτυχία Κουρούνη, Ιωάννα Μωραϊτου, Παναγιώτα Βεργιώτη

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, Θήβα

Τηλ. 22620 23559, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

23 Σεπτεμβρίου

«Συντηρώντας το παρελθόν στο παρόν για το μέλλον» - Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

Συντήρηση αρχαίων αντικειμένων από συντηρητές της ΕΦΑ Βοιωτίας σε πραγματικό χρόνο.

Υπεύθυνες εκδήλωσης:Ευτυχία Κουρούνη, Γεωργία Ψαρρού

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβα, Θήβα

Τηλ. 22620 23559, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

23 Σεπτεμβρίου

«Νεώσοικοι Οινιαδών. Ένα αρχαίο λιμάνι, σήμερα στη στεριά» - Αρχαιολογικός Χώρος Οινιάδων (Νεώσοικοι)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Νεώσοικους Οινιαδών που εκτείνονται στο Δέλτα Αχελώου, σε ηπειρωτική θέση πια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.

Συνεργαζόμενος φορέας: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Δ. Γαβρίνα, Β. Τσαντήλα

Διεύθυνση: Ι. Μάγερ 20, 302 00 Μεσολόγγι

Τηλ. 26310 55654, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

23 Σεπτεμβρίου

«Συντήρηση, έκθεση και ανάδειξη ευαίσθητων εκθεμάτων του Ξενοκρατείου Μουσείου» στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι.Π. Μεσολογγίου

Πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας με τη συμμετοχή αρχαιολόγων και συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, σχετικά με το σημαντικότατο εύρημα δύο χάλκινων ταφικών λεβήτων της Πρωτογεωμετρικής περιόδου, οι οποίοι διατηρούν σπάνια υφάσματα και αποτελούν ένα από τα εξέχοντα εκθέματα του Μουσείου. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση του ευρήματος, από την ανασκαφή και την απαιτητική διαδικασία συντήρησης μέχρι την προετοιμασία και μεταφορά τους προς έκθεση.

Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων/ΥΠΠΟΑ

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Φωτεινή Σαράντη

Διεύθυνση: Ι. Μάγερ 20, 302 00 Μεσολόγγι

Τηλ. 26310 55654, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

24 Σεπτεμβρίου

««Η τέχνη της συντήρησης ως ασπίδα προστασίας» στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι.Π. Μεσολογγίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με σημείο αναφοράς τους τριποδικούς ταφικούς λέβητες από τη Σταμνά και τις κολοσσικές προτομές του Απόλλωνα από το Ιερό του Ακτίου, καθώς και άλλα ευαίσθητα εκθέματα του μουσείου, εστιάζοντας στην επιστήμη της συντήρησης και σε πρακτικές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Δ. Γαβρίνα, Α. Τηλιγάδα

Διεύθυνση: Ασημάκη Φωτήλα 2, 302 00 Μεσολόγγι

Τηλ. 26310 26068, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

24, 25 Σεπτεμβρίου

«Η Παλαιολιθική εποχή στον Εύηνο Ποταμό» - Βοτανικός Κήπος Ζέλιου-Εύηνος ποταμός

Με αφήγηση, επιτραπέζιο παιχνίδι και δραστηριότητα εξερεύνησης επιχειρείται η ενημέρωση του κοινού για την παρουσία των Νεάντερταλ και των πρώτων Homo Sapiens στον μέσο και κάτω ρου του ποταμού. Η εκπαιδευτική δράση για την Παλαιολιθική Εποχή και για την γεωμορφολογία της περιοχής του ποταμού Ευήνου απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών. Η είσοδος στον Βοτανικό κήπο για τους συμμετέχοντες στη δράση είναι ελεύθερη.

Συνεργαζόμενος φορέας: Βοτανικός Κήπος Ζέλιου

Υπεύθυνη εκδήλωσης: : Βίβιαν Στάικου

Διεύθυνση: Ι. Μάγερ 20, 302 00 Μεσολόγγι

Τηλ. 26310 55654, 6977703160, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

19 Οκτωβρίου

«Από την Παραποτάμια Πύλη στο Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα αρχαία μνημεία και στο φυσικό τοπίο που τα περιβάλλει» - Αρχαιολογικός Χώρος Στράτου/Παραποτάμια Πύλη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον αρχαιολογικό χώρο της Στράτου που θα περιλαμβάνει επίσκεψη στην Παραποτάμια Πύλη, στο Αρχαίο Θέατρο και στην ευρύτερη περιοχή της πορείας του ποταμού Αχελώου εστιάζοντας στις αλλαγές που προκαλεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση στα μνημεία, στην διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας, καθώς και η αλλαγή στην ροή του Αχελώου στην συγκεκριμένη περιοχή.

Συνεργαζόμενος φορέας: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας

Υπεύθυνες εκδήλωσης: : Γεώρμα Φραγκούλα, Λίνα Μακραδήμα

Διεύθυνση: Ι. Μάγερ 20, 302 00 Μεσολόγγι

Τηλ. 26310 55654, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά – Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας με τη συμμετοχή μαθητών από σχολεία της πόλης.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Γ.-Χ. Παπαναστασούλη, Αικ. Ζάχου

Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός Λάρισας-Τρικάλων, λόφος Μεζούρλο, 415 00-Λάρισα

Τηλ. 2413 508261, 2413 508227, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

23, 24 Σεπτεμβρίου

«Γορίτσα: ένας κατάφυτος λόφος, ένας ιστορικός τόπος, πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις»- Αρχαιολογικός Χώρος Λόφου Γορίτσας

Θεματικές εκπαιδευτικές περιηγήσεις για σχολεία, ευρύ κοινό και συλλόγους.

Ο λόφος της Γορίτσας αποτελεί έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, καθώς υπάρχουν σε αυτόν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μια αρχαίας πόλης της όψιμης κλασικής και των αρχών της ελληνιστικής περιόδου, αλλά ταυτόχρονα έναν από τους μοναδικούς μεγάλους πνεύμονες πρασίνου της σύγχρονης πόλης του Βόλου. Φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας (όπως π.χ. άγριες ορχιδέες) και πανίδας (πέρδικες, σπάνια είδη πουλιών, αετών κ.α.) και αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο άγριας ζωής και βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν περιηγήσεις ακολουθώντας το αρχαίο μονοπάτι και περνώντας από σημαντικά αρχαία μνημεία, όπως το «Ταφικό Μνημείο», η δυτική Πύλη με τους οχυρωματικούς πύργους της, οι πλατείες (ανοιχτοί δημόσιοι χώροι κ.α), ο αγωγός απορροής υδάτων της αρχαίας πόλης θα εντοπίζονται στη διαδρομή αξιόλογα δείγματα φυτών και ζώων σπάνιας ομορφιάς, με κατάληξη την κορυφή του λόφου, την Ακρόπολη, όπου βρίσκεται η μεταβυζαντινή εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ιωάννα Μαμαλούδη, Μαριάνθη Ραφτοπούλου, Ευμορφία Τσιαμάγκα

Διεύθυνση: Αθανασάκη 1, 38001, Βόλος

Τηλ. 24210 76278, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Συντηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» - Γέφυρα του Πορταϊκού ποταμού Δήμου Πύλης

Θεματική ξενάγηση στη λίθινη τοξωτή γέφυρα του Πορταϊκού ποταμού Δήμου Πύλης.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Δήμος Πύλης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευαγγελία Ντάφη

Διεύθυνση: Δ. Καλαμάτα 3, 42100 Τρίκαλα

Τηλ. 24310 76647, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

26 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Συντηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» - Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό

Θεματική ξενάγηση στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευαγγελία Ντάφη

Διεύθυνση: Δ. Καλαμάτα 3, 42100 Τρίκαλα

Τηλ. 24310 76647, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά» στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της έκθεσης «μεταίχμια», η οποία σχεδιάστηκε ως συμμετοχή της ΔΠΚ στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2022 και εστιάζει στο ζήτημα του φυσικού περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας.

Υπεύθυνης εκδήλωσης: Μαρία Γιαννέλου

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Β. Τζέλλα & Βασιαρδάνη, 43100 - Καρδίτσα

Τηλ. 6973034235, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΗΠΕΙΡΟΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

23 Σεπτεμβρίου

«Ο ποταμός Άραχθος» - Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον ποταμό Άραχθο και τον ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά, από την αρχαιότητα έως σήμερα, στην ταυτότητα και την εξέλιξη της πόλης, καθώς και για την αξία του υγρού στοιχείου στις ζωές των ανθρώπων αλλά και για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές των πρώτων τάξεων Δημοτικού Σχολείου.

23 Σεπτεμβρίου

«Τα έργα καινοτομίας και η συμβολή τους στην προστασία & ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς» - Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Παρουσίαση των έργων καινοτομίας που υλοποιούνται στην ΕΦΑ Άρτας και η συμβολή τους αφενός μεν στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου δε στην προσβασιμότητα του κοινού ειδικού ή μη σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και τεκμήρια μέσω του διαδικτύου και των ψηφιακών εφαρμογών. Η εκδήλωση αφορά σε ενήλικο κοινό.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πρόγραμμα ΒΟΪΣΚΑ: ΕΑ Αθηνά/ ΙΕΛ Ξάνθης- Terracom S.A., Πρόγραμμα INSPIRE: Π.Ι.-Ε.Λ.Κ.Ε./ΤΜΕΥ/MSS-NDE, LIKNO, Πρόγραμμα ΑΠΟΙΚΙΑ: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΤΕ - ΙΜΒΒ)

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΔΙΠΚΑ - ΥΠΠΟΑ), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), TETRAGON S.A.

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Αρχαιολόγοι ΕΦΑ Άρτας

Διεύθυνση: Αράχθου 1, Άρτα

Τηλ. 26810 24636, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Παιχνίδια μέσα στον χρόνο» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές νηπιαγωγείου και των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Βασικός στόχος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα, να μάθουν την προέλευση των αρχαίων παιχνιδιών, να συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαχρονικότητας αλλά κυρίως να παίξουν χρησιμοποιώντας αντίγραφα και ελεύθερες ανακατασκευές πήλινων παιχνιδιών και ομαδικά παιχνίδια στον αύλειο χώρο του μουσείου.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

24, 25 Σεπτεμβρίου

«Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Εκπαιδευτική δράση για οικογένειες με βασικό στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα διάφορα στάδια της αρχαιολογικής έρευνας και ειδικότερα τη διαδικασία της ανασκαφής. Η δράση θα υλοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του μουσείου, όπου έχουν διαμορφωθεί τρία τεχνητά σκάμματα, στα οποία αναπαρίστανται οι συνθήκες ανασκαφής μίας αρχαίας οικίας. Κατά την εκπαιδευτική ανασκαφή, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν χωρισμένοι σε ομάδες (ανασκαφικά συνεργεία), αναλαμβάνοντας ρόλο αρχαιολόγου, σχεδιαστή, φωτογράφου και εργατών ανασκαφής, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία και σύνεργα.

Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Γεωργία Πλιάκου, Θεοδώρα Λάζου, Αντωνία Τζωρτζάτου

Διεύθυνση: Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ. 26650 21417, 28539, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

23 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00

«Με χώμα και νερό» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Εργαστήριο πηλοπλαστικής σε συνεργασία με την κεραμίστρια Δήμητρα Σταύρου, η οποία διατηρεί το εργαστήριο-εκθετήριο «Κέραμος και πλίνθοι», στα Ιωάννινα. Αξιοποιώντας στοιχεία της φύσης, όπως το χώμα και το νερό, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της κεραμικής, μίας από τις αρχαιότερες ίσως τέχνες, μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας αλλά και κάλυψης πρακτικών αναγκών της καθημερινότητας, έως και σήμερα. Η δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

24 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00

«Αρχαιολόγος για μια μέρα» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά, κατά την οποία τα ίδια θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τη δική τους «ανασκαφή» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης, αναλαμβάνοντας πολλαπλούς ρόλους, του αρχαιολόγου, του φωτογράφου, του εργατοτεχνίτη, του συντηρητή. Μέσα από τα «ευρήματα» της ανασκαφής, θα γίνει ιδιαίτερα αναφορά σε επαγγέλματα και συνήθειες της καθημερινής ζωής στο παρελθόν σε αντιπαραβολή με το σήμερα.

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Γ΄- Στ΄ τάξης του Δημοτικού.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμητρα Σταύρου - Κέραμος και πλίνθοι, εργαστήριο κεραμικής

Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Ανθή Αγγέλη, Μαρία Καραμπά

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, 3ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζα-Ιωαννίνων, 48100, Πρέβεζα

Τηλ.: 26820 89892, 89890, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. var prefix = "mailto:", suffix = "", attribs = "", path = "hr" + "ef" + "=", addy9294 = "efapre" + "@" + "culture" + "." + "gr"; document.write('' + addy9294 + '<\/a>'); Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ">/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

23 Σεπτεμβρίου

«Ο Ι. Ν. Αγίου Βαρνάβα και οι σύγχρονες προκλήσεις» - Ι. Ν. Αγίου Βαρνάβα Λούρου

Περιήγηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Βαρνάβα Λούρου που βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων στα νοτιοδυτικά του οικισμού. Πρόκειται για ναό που κτίστηκε σύμφωνα με επιγραφή το 1833 στη θέση παλαιότερου πιθανότατα ναού του 1149, σύμφωνα με κτητορική επιγραφή. Μέσα από τον Άγιο Βαρνάβα θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των βυζαντινών-μεταβυζαντινών μνημείων της περιοχής.

Συνεργαζόμενος φορέας: Ι. Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελπίδα Σαλταγιάννη

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 108-110, Πρέβεζα

Τηλ. 26820 89890, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

23 Σεπτεμβρίου

«Αρχαίες και σύγχρονες χρήσεις της Δωδωναίας Δρυός» - Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού.

Παρουσίαση με διαδραστικό τρόπο των ποικίλων χρήσεων της βελανιδιάς στην Ήπειρο από την αρχαιότητα έως σήμερα. Χρήσεις: παραγωγικές, ρυθμιστικές, πολιτισμικές και αισθητικές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχέση της βελανιδιάς με την μαντική διαδικασία στη Δωδώνη (θρόισμα φύλλων, κρώξιμο πουλιών, κελάρυσμα νερού πηγής στις ρίζες της βελανιδιάς) και με τον ποιμενικό-νομαδικό βίο των Ηπειρωτών. Στο τέλος τα παιδιά θα κληθούν να συμμετάσχουν σε κυνήγι θησαυρού με τίτλο «Ο κέραμβος και τα χαμένα βελανίδια».

Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ελένη Βασιλείου, Ιουλία Κατσαδήμα, Βασιλική Γιαννάκη, Καλλιόπη Στάρα

Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα

Τηλ. 26510 01078, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

24 Σεπτεμβρίου

«Φυσικό περιβάλλον και μνημεία του Κάστρου Ιωαννίνων. Μαθαίνουμε, αγαπάμε, προστατεύουμε» - Κάστρο Ιωαννίνων

Εκπαιδευτική περιήγηση στο Κάστρο (τείχος και ακροπόλεις) με θέμα την αλλαγή του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των μνημείων. Θα πραγματοποιηθεί συμβολική δενδροφύτευση σε επιλεγμένο σημείο καθώς και συμβολική δράση «Υιοθεσίας του παρτεριού» του Ιτς Καλέ.

Η δράση απευθύνεται στα παιδιά-μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Τοπικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Συνεργαζόμενος φορέας: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Τοπικό Τμήμα Ιωαννίνων

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Μάτα Κόρτζη, Σοφία Κίγκα

Διεύθυνση: Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, 45221 Ιωάννινα

Τηλ. 26510 39580, 26510 01067, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Αργυροτεχνίας-Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

23, 24 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Εργαστήρι σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων.

Με την καθοδήγηση της τεχνίτριας Βάσως Σκόπη, συμμετέχοντες από το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος θα σχεδιάσουν και στη συνέχεια θα κατασκευάσουν κοσμήματα, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του σφυρήλατου, του αναγλύφου και της συρματερής.

Συνεργαζόμενος φορέας: ΚΕΘΕΑ Ήπειρος

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: : Κωστής Καλαποθάκης, Καλλιρρόη Φωτίου

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων 45221, Ιωάννινα

Τηλ. 210 3256929, 26510 64065, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

24 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά» - Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Παρουσίαση του Ινστιτούτου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ» - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εκδήλωση λόγου με ομιλίες και εσπερίδα.

23.09 – 30.10.2022

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά» - Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Περιοδική έκθεση του ΤΕΕΤ Φλώρινας με έργα από οικολογικά υλικά.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Λιάνα Γκέλου

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Σιδ. Σταθμού 8, 53100 Φλώρινα

Τηλ. 23850 28206, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

23 Σεπτεμβρίου

«Ψηλαφώντας το παρελθόν» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με τη χρήση εκμαγείων του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πέλλας σε συνδυασμό με τρισδιάστατα εκτυπωμένα αρχαιολογικά αντικείμενα για διάδραση μέσω αφής, σύντομο ιστορικό και παρουσίαση.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ευάγγελος Χρυσοστόμου

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Πέλλα

Τηλ. 23820 31160, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

23 Σεπτεμβρίου

«Ανακυκλώνω, συντηρώ, επαναχρησιμοποιώ - από το Βυζάντιο ως σήμερα»

1.Επίσκεψη στα εργαστήρια συντήρησης του Μουσείου με παρουσίαση συντήρησης αντικειμένων.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού με θέμα την ανακύκλωση στο Βυζάντιο. Ξενάγηση στις αίθουσες του Μουσείου με θέμα την ανακύκλωση στο Βυζάντιο

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Αναστάσιος Αντωνάρας, Δήμητρα Λαζίδου, Εύα Φουρλίγκα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 306419 2313 306422, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

24 Σεπτεμβρίου

«Η τέχνη στο μικροσκόπιο: μετασχηματίζοντας το αόρατο»

Παρουσίαση - ξενάγηση στην ομώνυμη περιοδική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης από τη δρ αρχαιολόγο Στέλλα Κυριλλίδου.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κατερίνα Μπεχτσή

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μαν. Ανδρόνικου 6, 54621, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 310201 & 2313 310244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

23, 24 Σεπτεμβρίου

«ΣΤΡΩΜΑΤΑ / LAYERS» - Αγρέπαυλις Παλαιοκάστρου, Μνημειακό Σύνολο Μονής Χορταΐτισσας

Διήμερο αρχαιολογικό εργαστήριο για άτομα με ψυχικά νοσήματα. Η συγκεκριμένη δράση έρχεται σε συνέχεια ανάλογου εργαστηρίου που διεξήχθη στο πλαίσιο των ΕΗΠΚ 2021 σε ασθενείς της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. και στοχεύει στη διερεύνηση δυνητικής διάστασης των αρχαιοτήτων ως θεραπευτικού ερεθίσματος για άτομα με ψυχικά νοσήματα, αποσκοπώντας περαιτέρω και στην κατάρτιση ενός σχετικού ερευνητικού προγράμματος. Η θεματική συνδέεται με τον βασικό άξονα της βιωσιμότητας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του επικαιροποημένων ρόλων που μπορεί να αναλάβει για τη αναβάθμιση την ποιότητας της ζωής όλων, τόσο ως ατόμων όσο και ως πολιτών.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.-Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

25 Σεπτεμβρίου

«Θερμαΐς: η αρχαιολογική διάσταση στα τοπία ιαματικών λουτρών στην ύπαιθρο χώρα της Θεσσαλονίκης» - Μνημειακά Σύνολα Ιαματικών Λουτρών στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: Λουτρά Σέδες, Λαγκαδά, Απολλωνίας

Η δράση εστιάζει στην ενότητα των τριών μνημειακών συνόλων που αναπτύχθηκαν στις ιαματικές πηγές γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, στενά συνδεδεμένων με την ιστορία της που αποτέλεσαν κέντρα θεραπείας αλλά και θερινής αναψυχής των κατοίκων της για αιώνες, στα Θέρμα (Λουτρά Σέδες), στο συγκρότημα των Λουτρών Λαγκαδά στην όχθη της Κορώνειας και στον ιστορικό πυρήνα των Λουτρών Απολλωνίας.

Απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε ομάδες πολιτών και στοχεύει στην ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε παρακίνησή τους για ενεργή συμμετοχή και στη διαμόρφωση υποβάθρου συνεργασίας.

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Ευθυμία Ντάφου

Διεύθυνση: Μαρίας Κάλλας 21Α, 54646 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 801402, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά – Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Επταπύργιο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

24 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά – Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Επταπύργιο

Θεματική περιήγηση στο Επταπύργιο.

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Μ. Καγιαδάκη, Γ. Καρλιάμπας, Κ. Κατσίκης, Ζ. Μπίλη

Διεύθυνση: Επταπύργιο, 54003 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 310400, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

23 Σεπτεμβρίου

«Συντήρηση – Αποκατάσταση Κινητών και Ακίνητων Μνημείων» - Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Αρχαιολογικός Χώρος Πολύστυλου

Παρουσίαση διαδικασίας συντήρησης κινητών μνημείων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων και επί τόπου παρουσία σε εργασίες συντήρησης σε επιλεγμένα σημεία του Αρχαιολογικού Χώρου Πολύστυλου.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Κυριακή Χατζηπροκοπίου, Δέσποινα Σκουλαρίκη

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Άβδηρα

Τηλ. 25410 51003, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

24 Σεπτεμβρίου

«Μνήμες προσφύγων του ΄22» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής

Λογοτεχνικές αναγνώσεις στον κήπο του Μουσείου (3η Λογοτεχνική Σκηνή).

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Νάγια Δαλακούρα

Διεύθυνση: Α. Συμεωνίδη 4, Κομοτηνή

Τηλ. 25310 22411, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

24 Σεπτεμβρίου

«Ας γνωρίσουμε την Πλωτινόπολη. Ο αρχαιολογικός χώρος, το έργο και οι προοπτικές ανάδειξης» - Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου

Η δράση θα περιλαμβάνει ομιλίες για τον αρχαιολογικό χώρο και το έργο που εκτελείται εκεί, θεματική ξενάγηση στα ευρήματα της Πλωτινόπολης που εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου και μουσική βραδιά υπό τους ήχους της Jazz Manouche (Gypsy Jazz).

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Χρυσαφένια Παρδαλίδου

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Μάκρης 44, 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 25510 26114, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Μετάξης - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

23 Σεπτεμβρίου

«Ένα δέντρο στο μουσείο» αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών με ζωντανή μουσική στο Μουσείο Μετάξης (ώρες 09.00-10:00 και 11:00 -12:00).

Η δράση απευθύνεται σε σχολικές ομάδες και τα παραμύθια μιλούν για την άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, ως στοιχείο πολιτισμού: Τι λένε τα δέντρα που ζουν σε αύλειους χώρους πολιτισμού; Τι τραγουδούν οι φυλλωσιές τους; Μιλούν με τις πέτρες, τον αέρα, τα πουλιά; Μπορούν να προειδοποιήσουν άραγε για όσα είναι να ΄ρθουν;

Ναντίνα Κυριαζή (αφήγηση), Λένα Τζαμπάζη (μουσική επένδυση).

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Μαρία Βενιζελέα, Δήμητρα Δημισκίδου

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

Ελ. Βενιζέλου 73, Σουφλί, 684 00

Τηλ. 210 3256926, 25540 23700, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά – Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» -Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο ΣΠΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας

Ομιλίες που σχετίζονται με θέματα σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα την ευαισθητοποίηση γύρω από τεχνικές και υλικά αποκατάστασης περασμένων εποχών, τη σημασία της συνέχειας και ανάδειξης παραδόσεων και δεξιοτήτων τόσο σε τοπικό/εθνικό επίπεδο όσο και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, την επισήμανση καλών πρακτικών από το παρελθόν που επιτρέπουν να απολαμβάνουμε τους ιστορικούς χώρους σήμερα, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για τη διατήρηση των παραπάνω παραμέτρων της πολιτιστικής κληρονομιάς - κεντρική ομιλήτρια η κ. Ελισάβετ Βιντζηλαίου, καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Αρχαία Ολυμπία

Τηλ.: 26240 22529 εσωτ.207, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

23 Σεπτεμβρίου

«Η διαχρονική παρουσία των λιθοξόων» στον Αρχαιολογικό Χώρο Ολυμπίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου με θέμα το διαχρονικό επάγγελμα του λιθοξόου.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ερωφίλη-Ίρις Κόλλια , Ρούλα Λεβεντούρη

Διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Αρχαία Ολυμπία

Τηλ. 26240 22529, εσωτ.232, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμες τεχνικές και πρακτικές της αρχαιότητας σε εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας» - Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Πρωτοβάθμιας (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού) ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

24 Σεπτεμβρίου

«Διαδρομές Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην πόλη της Καλαμάτας. Προτάσεις Βιώσιμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης» - Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Εκπαιδευτική διαδρομή για μαθητές ή ευρύ κοινό στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Καλαμάτας και αναζήτηση στοιχείων διατήρησης του ιστορικού τοπίου και της βιοποικιλότητας. Προτάσεις υιοθέτησης καλών βιώσιμων πρακτικών.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Κατερίνα Τζαμουράνη

Διεύθυνση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Καλαμάτα

Τηλ. 27210 63100 (118), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

21 Σεπτεμβρίου ώρα 20:00

«Μουσικοί Δρόμοι, Επιστροφή στις Ρίζες. Επέτειος Μνήμης για τα 100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή 1922-2022» στον αύλειο χώρο Πύργου Τζανετάκη, Γύθειο

Μουσική εκδήλωση με την 5μελή ορχήστρα του Σπ. Πολυκανδριώτη

Συνεργαζόμενοι φορείς: Περιφέρεια Πελοποννήσου & Δήμος Ανατολικής Μάνης

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Γιάννα Κατσουγκράκη

Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη

Τηλ. 27310 28503/25363, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

23 Σεπτεμβρίου ώρα 10:00-13:00

«Κράτα το νήμα» - Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρου Γερακίου, Οικισμός Γερακίου

Η ενοποιητική δύναμη της πανάρχαιας τέχνης της υφαντικής, τέχνης που ασκήθηκε στην περιοχή από την προϊστορία ακόμα, έχει αφήσει αποτυπώματά της και στον νεώτερο οικισμό του Γερακίου αλλά και στις γειτονικές θέσεις Δοντάκια και Παλαιογέρακο, στον λόφο του Κάστρου Γερακίου. Οι μαθητές της προσχολικής και σχολικής ηλικίας θα συμμετάσχουν σε μια ανακαλυπτική δράση, στη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουν τον τόπο τους και θα συνδέσουν την πολιτισμ(τ)ική τους κληρονομιά με τον σύγχρονο πολιτισμό και την λαϊκή δημιουργία. Με την καθοδήγηση αρχαιολόγων και υφαντριών, παλαιών και νέων, και τη χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πολιτισμό και την ιδιαίτερη τέχνη της γερακίτικης υφαντικής μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι κατασκευής συμμετοχικών, μικρών διαστάσεων υφαντών έργων.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, Πολιτιστικός Σύλλογος Γερονθρών, Πειραματική Δομή Υφαντικής Τέχνης Γερακίου Λακωνίας

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Δανάη Χαραλάμπους, Γιάννα Κατσουγκράκη

Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη

Τηλ. 27310 28503/25363, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

24 Σεπτεμβρίου

Αρχαίο Θέατρο Γυθείου ώρα 20:30

Μουσική εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο από τον Μουσικό Όμιλο Γυθείου, αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης, Μουσικός Όμιλος Γυθείου

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Τσούλη

Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη

Τηλ. 27310 25363, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

25 Σεπτεμβρίου ώρα 11:00

«Βρες, φωτογράφισε, μάθε, ταίριαξε: η Σπάρτη μέσα από τα μάτια των εφήβων της» - Αρχαιολογικός Χώρος Σπάρτης (εντός της σύγχρονης πόλης), Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Η Σπάρτη είναι μια πόλη που παρουσιάζει δείγματα πολιτισμού από ποικίλες ιστορικές περιόδους. Η σύγχρονη Σπάρτη επομένως θα μπορούσε να παρουσιάσει το ιστορικό παλίμψηστο της παρουσίας της, σε συνδυασμό με τις Τέχνες που αναπτύχθηκαν τη διάρκεια των αιώνων ζωής της. Οι έφηβοι καλούνται να συμμετέχουν στην δράση με απλό τρόπο, καταγράφοντας με το κινητό τους ενδιαφέροντα σημεία της πόλης, τα οποία μπορούν να τα συνδέσουν με την σύγχρονη ή την παλαιότερη λακωνική, ποιητική δημιουργία, ώστε να γίνει εμφανής η συνάρτηση τέχνης και λόγου. Τα θέματα θα πρέπει να επιλεγούν ώστε να φαίνεται η σχέσης του με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας, έχοντας συμβάλλει στην διαμόρφωση της ιστορίας της. Με την καθοδήγηση αρχαιολόγων, βιβλιοθηκονόμων, φωτογράφων οι έφηβοι θα γνωρίσουν την πόλη τους μέσα από τις δικές τους φωτογραφίες και θα έρθουν σε επαφή με ποιητές του τόπου τους, σύγχρονους και αρχαίους. Οι τελικές συνδυαστικές κατασκευές θα τυπωθούν και θα τοποθετηθούν στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου και σε αρχαιολογικούς χώρους μέσα στην Σπάρτη.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Δανάη Χαραλάμπους, Γιάννα Κατσουγκράκη

Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη

Τηλ. 27310 28503/25363, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

25 Σεπτεμβρίου ώρα 19:30

«Διατηρώντας την αρχαία και τη νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά της Σπάρτης: παρουσίαση ψηφιακών παραγωγών της Οικίας των Ψηφιδωτών»- Οικία των Ψηφιδωτών Σπάρτη

Θεματική ξενάγηση.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Μαρία Τσούλη, Ευ. Μανιάτη

Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη

Τηλ. 27310 25363, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

25 Σεπτεμβρίου

Αρχαίο Θέατρο Γυθείου ώρα 20:30

«Μια γειτονιά λέει την ιστορία της»

Μαθητική, θεατρική παράσταση

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Ανατολικής Μάνης, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Γιάννα Κατσουγκράκη

Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη

Τηλ. 27310 25363, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

25 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Η Ομάδα Θεάτρου Σκιών του καραγκιοζοπαίκτη και θεατρολόγου Νικόλα Τζιβελέκη θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Εφές του Αϊδινίου, Τσακιτζής και ο Καραγκιόζης πρωτοπαλίκαρο». Πρόκειται για το γνωστό θρυλικό «Ρομπέν των δασών» της Μικρασίας, τον λαϊκό ήρωα Τούρκων και Ελλήνων και προστάτη των φτωχών. Ο Καραγκιόζης γίνεται πρωτοπαλίκαρο του Τσακιτζή και πολεμάει στο πλευρό του. Για την παράσταση θα φτιαχτούν ειδικές φιγούρες χαρτονένιες σκαλιστές με την χαρακτηριστική στολή των Ζεϊμπέκων της Μικράς Ασίας, καθώς και σκηνικά που θα αποτυπώσουν το τοπίο της περιοχής.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Αλεξάνδρα Τράντα, Ιωάννης Μπαγιώκος

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

Όθωνος – Αμαλίας 129, 231 00 Σπάρτη

Τηλ. 210 3256927, 27310 89315, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

23 Σεπτεμβρίου ώρα 10:00 για σχολικές ομάδες

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Η Ομάδα Θεάτρου Σκιών του καραγκιοζοπαίκτη και θεατρολόγου Νικόλα Τζιβελέκη θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Εφές του Αϊδινίου, Τσακιτζής και ο Καραγκιόζης πρωτοπαλίκαρο». Πρόκειται για το γνωστό θρυλικό «Ρομπέν των δασών» της Μικρασίας, τον λαϊκό ήρωα Τούρκων και Ελλήνων και προστάτη των φτωχών. Ο Καραγκιόζης γίνεται πρωτοπαλίκαρο του Τσακιτζή και πολεμάει στο πλευρό του. Για την παράσταση θα φτιαχτούν ειδικές φιγούρες χαρτονένιες σκαλιστές με την χαρακτηριστική στολή των Ζεϊμπέκων της Μικράς Ασίας, καθώς και σκηνικά που θα αποτυπώσουν το τοπίο της περιοχής.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Κωστής Καλαποθάκης, Λάϊα Κιουρκτσόγλου

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

20016 Στυμφαλία Κορινθίας

Τηλ. 210 3256929, 27470 22296

e-mail: var prefix = "mailto:", suffix = "", attribs = "", path = "hr" + "ef" + "=", addy30994 = "piop" + "@" + "piraeusbank" + "." + "gr"; document.write('' + addy30994 + '<\/a>'); Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης

Με αφορμή την περιοδική έκθεση «Βιογραφώντας τη Δημητσάνα. Από το φωτογραφικό αρχείο Μιχάλη Παναγόπουλου» που παρουσιάζεται στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, στη Δημητσάνα (01/06-31/12/2022), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς καλεί τους κατοίκους του οικισμού να επισκεφτούν την έκθεση και να αναγνωρίσουν πρόσωπα, τοπία και γεγονότα σε ατεκμηρίωτες φωτογραφίες των δεκαετιών 1920-1950 του Δημητσανίτη φωτογράφου Μιχάλη Παναγόπουλου, συνεισφέροντας στην καταγραφή και διάσωση της τοπικής ιστορίας και μνήμης για τις μελλοντικές γενιές. Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα στους κατοίκους της Δημητσάνας να προσκομίσουν φωτογραφίες από το οικογενειακό τους αρχείο (του Μιχάλη Παναγόπουλου και όχι μόνο) και να μιλήσουν για τις ιστορίες, τα πρόσωπα και τα γεγονότα πίσω από αυτές, εμπλουτίζοντας το φωτογραφικό αρχείο και το αρχείο προφορικών μαρτυριών και ιστοριών ζωής του Διασυνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας, κάτοχο και του φωτογραφικού αρχείου Μιχάλη Παναγόπουλου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Διασυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Σπύρος Σουβλάκης, Ήρα Παπαδοπούλου

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

Κεφαλάρι Αϊ-Γιάννη, 220 07 Δημητσάνα

Τηλ. 210 3256941, 27950 31630, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΙΔΡΥΜΑ «ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ»

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά- Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στον Πολιτιστικό χώρο «Σοφρώνη 4», Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου, Ναύπλιο

Περιοδική έκθεση αφιερωμένη στους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ιωάννα Παπαντωνίου

Διεύθυνση: Βασ. Αλεξάνδρου 1, 21100 Ναύπλιο

Τηλ. 27520 28947, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΚΡΗΤΗ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης (Pop-up έκθεση) / There is no planet B (Pop-up display)» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Επιλεγμένα αντικείμενα της μόνιμης συλλογής συνδέονται με τον Στόχο 14 (Ζωή στο Νερό), έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 (Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη). Τα εκθέματα συνδυάζονται με στοιχεία pop-up, τα οποία ενημερώνουν και υπενθυμίζουν την ανάγκη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την προσεκτική διαχείριση αυτού του πόρου-κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Χρύσα Μπούρμπου

Διεύθυνση: Eφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Σουρμελή 24, 73132, Χανιά

Τηλ. 28210 53033, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Πηλός εναντίον πλαστικού» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Δράση με το κοινό και ειδικότερα με μαθητές. Έμφαση στη διαχρονική αξία του πηλού και των προϊόντων του στην καθημερινή ζωή των αρχαίων με μικρή περιήγηση στην έκθεση του ΑΜΧ (αμφορείς, αγγεία πόσης, βρώσης, μεταφοράς υγρών κλπ) και σύγκριση με την κυριαρχία προϊόντων πλαστικού σε αντικατάσταση του πηλού. Ένας αγγειοπλάστης θα μας μιλήσει για το επάγγελμα του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή και μια γεωλόγος για την χρήση του πηλού στην αποκατάσταση μνημείων, στην κοσμετολογία στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική κ.λπ. και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δυο υλικών.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Μιχάλης Μιλιδάκης, Αγγελική Τσίγκου

Διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Σουρμελή 24, 73132, Χανιά

Τηλ. 28210 44418, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά» στο Φρούριο Φορτέτζα στην παλιά πόλη Ρεθύμνου

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου STORM (Safeguarding Cultural Heritage through the Technical and Organizational Resources Management) με ομιλητές την κ. Αναστασία Τζιγκουνάκη, αρχαιολόγο, Διευθύντρια της ΕΦΑ Ρεθύμνου και τον κ. Κώστα Γιαπιτσόγλου, αρχαιολόγο. Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON, αφορά στη λήψη μέτρων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι της κλιματικής αλλαγής, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, καθώς και στην εφαρμογή τους στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου και το ενετικό φρούριο Φορτέτζα που εξετάστηκαν ως μελέτες περίπτωσης.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

24 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά» στον Αρχαιολογικό Χώρο Υστερομινωικού ΙΙΙ νεκροταφείου Αρμένων Ρεθύμνου

Ομιλία και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Υστερομινωικού ΙΙΙ Νεκροταφείου των Αρμένων Ρεθύμνου, σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την συντήρηση των λαξευτών, θαλαμωτών τάφων (ομιλήτρια: Βίκυ Κοντογιάννη, συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης). Κατά τη συντήρηση των τάφων έγινε επιτυχής συνδυασμός προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης με χρήση παραδοσιακών μεθόδων και σύγχρονων τεχνικών, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμων υλικών και εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον.

Υπεύθυνος εκδηλώσεων: Κωνσταντίνος Γιαπιτσόγλου

Διεύθυνση: Αρκαδίου 214, Ρέθυμνο

Τηλ. 28310 23653, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

22, 23 Σεπτεμβρίου

«Μνήμες άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς-Βιωσιμότητα και προστασία υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς»

Οι συντηρητές του Μουσείου ξεναγούν μαθητές σχολείων του Ηρακλείου στις τεχνικές συντήρησης αρχαιοτήτων.

25 Σεπτεμβρίου, πρωί

«Οδηγός επιβίωσης στη Νεολιθική περίοδο»

Θεματική ξενάγηση στο Μουσείο από αρχαιολόγους του ΑΜΗ και εργαστήρια για παιδιά από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Ηρακλείου με θέμα τη διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

25 Σεπτεμβρίου, βράδυ

Εκδήλωση Μικρασιατικής μνήμης στον κήπο του Μουσείου – μια μουσικοχορευτική παράσταση του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Ηρακλείου

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Ειρήνη Νικολακοπούλου

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ξανθουδίδου και Χατζηδάκι, Ηράκλειο

Τηλ. 2810 279000, 2810 279080, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

21, 22, 23 Σεπτεμβρίου

«Από τον ένα στο όλον» στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα εστιάζει στην έννοια του οικείου ερευνώντας την έννοια του οίκου μέσα στο μουσείο. Οι εκθέσεις του Ι.Μ.Κ. περιλαμβάνουν τμήματα της σκευής σπιτιών, ολόκληρα δωμάτια, αλλά και ένα ολόκληρο σπίτι. Ταυτόχρονα το ίδιο το κτίριο του Ι.Μ.Κ. ήταν κάποτε ένας χώρος ιδιωτικός.

Ξεκινώντας από επιλεγμένα αντικείμενα, οι μαθήτριες και οι μαθητές ερευνούν με διαφορετικά εργαλεία την ιστορία σημαντικών κτιρίων της πόλης μας, που είτε έχουν αλλάξει χρήση, είτε δεν υπάρχουν πια στις μέρες μας. Στο τέλος του τριήμερου εργαστηρίου, η ομάδα των παιδιών θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα της εργασίας τους σε μια επιτόπια παρουσίαση, ανοιχτή στο κοινό. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει την τρίτη ημέρα από το Ι.Μ.Κ. με ομαδικό περίπατο στην πόλη και θα ολοκληρωθεί και πάλι στο μουσείο.

25 Σεπτεμβρίου

JAZZ ACOUSTIC TRIO στον κήπο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Στέλλα Μαλλιαράκη, Αγγελική Μπαλτατζή

Διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο

Τηλ. 2810 283219, 2810 288708, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

23, 24 Σεπτεμβρίου

Αγροτικό Μουσείο Μενέλαου Παρλαμά και Συλλογή Υφαντών Θεανώς Μεταξά-Κανακάκη (παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης) της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Πισκοπιανό Χερσονήσου

Εργαστήριο ξυλότορνου για όλες/όλους (23.09.2022) Εργαστήρια αγγειοπλαστικής για όλες/όλους (23 & 24.09.2022) Σκοποί και ρυθμοί της παράδοσης (συναυλία) (24.09.2022) Σπάνια κεράσματα από την Κρήτη με τη φροντίδα της Θεανώς Μεταξά (24.09.2022)

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Αγγελική Μπαλτατζή

Διεύθυνση: Πλατεία Αγροτικού Μουσείου 4, Πισκοπιανό Χερσονήσου, Ηράκλειο

Τηλ. 2810 288708, εσ. 109, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

24 Σεπτεμβρίου

Ενετικά τείχη Σητείας

Εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια του Γεωπάρκου Σητείας και του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Ηρακλείου σχετικά με την κλιματική αλλαγή (ώρα 17:00) Ομιλίες και συζήτηση με θέμα την κλιματική αλλαγή (19:00-21:00):

- «Κλιματική αλλαγή και οι πρωτοβουλίες του Δήμου Σητείας» (Κωνσταντίνος Λυμπερίου, Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ)

- «Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι: Το παρόν και το μέλλον του πολιτιστικού μας παρελθόντος και οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την προστασία και την διαχείριση τους έναντι της κλιματικής αλλαγής» (Κλειώ Ζερβάκη, Συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Τμηματάρχης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου)

-«Κλιματική Αλλαγή. Ο ρόλος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO και οι πρωτοβουλίες του Γεωπάρκου της Σητείας» (Βαγγέλης Περάκης Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας)

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Ηρακλείου, Γεωπάρκο Σητείας

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελπίδα Ροδανάκη

Διεύθυνση: Μελίνα Μερκούρη 11, Σητεία

Τηλ. 28430 23775, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου

24 Σεπτεμβρίου

«Καλές πρακτικές από το παρελθόν για το χρύσωμα ξυλόγλυπτων έργων» - Μουσείο Ζακύνθου

Παρουσίαση της τεχνικής του χρυσώματος ξυλόγλυπτων έργων από παραδοσιακό ζακυνθινό χρυσοστιλβωτή.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Δ. Νικολιά, Μ. Καραγιαννιώτη

Διεύθυνση: Μουσείο Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού 3, 29100, Ζάκυνθος

Τηλ. 26950 42714, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΝΗΣΙΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

24 Σεπτεμβρίου

Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Πόλης Μυτιλήνης

Περιήγηση στους αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή του Συνοικισμού και της Επάνω Σκάλας, όπου εγκαταστάθηκαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες μετά από την καταστροφή του 1922. Παράλληλα θα αναγνωστούν αποσπάσματα από την «Αιολική Γη» του Ηλία Βενέζη.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Παύλος Τριανταφυλλίδης, Θάλεια Κυριακοπούλου

Διεύθυνση: Σαπφούς 22, 81100 Μυτιλήνη

Τηλ. 22510 42589, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

25 Σεπτεμβρίου

Παλαιό Κτήριο Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης

Θα παρουσιαστεί ομιλία με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή και τον ερχομό των προσφύγων στη Μυτιλήνη από τον ιστορικό και εκπαιδευτικό κ. Στρατή Αναγνώστου στον αύλειο χώρο του Παλαιού Κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Παύλος Τριανταφυλλίδης

Διεύθυνση: Σαπφούς 22, 81100 Μυτιλήνη

Τηλ. 22510 42589, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Περπατώντας στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου» - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους

Περιήγηση και ενημέρωση στις υπαίθριες απολιθωματοφόρες θέσεις κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Εκπαιδευτική δράση για σχολεία Παρουσίαση στο χώρο του Μουσείου.

Υπεύθυνος εκδηλώσεων: Νικόλαος Ζούρος

Διεύθυνση: Σίγρι Λέσβου

Τηλ. 22530 54434, 22510 47033, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

23 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Εκπαιδευτική δράση «Συνομιλία με έναν άγνωστο τέως εχθρό»

Δράση για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ώρες 09:30-11:00, 11:30-13:00), με κεντρικό άξονα το ομώνυμο διήγημα του συγγραφέα Ηλία Βενέζη. Μια δράση για την βαθύτερη αλληλεγγύη των λαών και την συμβολή του πνεύματος του αθλητισμού στην ειρήνη και στην καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας. Το διήγημα διαδραματίζεται στη Μυτιλήνη και αναφέρεται σε ένα αληθινό γεγονός, που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 1930. Οι μαθητές στο τέλος θα κατασκευάσουν με απλά υλικά ένα επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι, το οποίο θα πάρουν μαζί τους. Με την καθοδήγηση της αρχαιολόγου Ειρήνης Πυρπάσου.

Δράση «Διατηρώντας το αρχιτεκτονικό μας παρελθόν»

Δράση για γενικό κοινό (ώρα 18:00-20:00), στο πλαίσιο της έκδοσης του ΠΙΟΠ «Οι Πετράδες της Λέσβου». Ξεκινάει με περίπατο στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής με στάσεις σε επιλεγμένα αρχιτεκτονικά κτήρια και κλείνει με ανοιχτή συζήτηση με τον ίδιο τον συγγραφέα κ. Χρήστο Χατζηλία.

Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Αλεξάνδρα Τράντα, Μαντώ Παπαδοπούλου

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

Αγία Παρασκευή , 811 02, Λέσβος

Τηλ. 210 3256941, 22530 32300, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

23, 24 Σεπτεμβρίου

«Από το χθες στο σήμερα. Η αναβίωση των μνημείων της Χίου» - Ναός Αγίου Ισιδώρου Λέτσαινας στην πόλη της Χίου

Ενημερωτική δράση στον ναό του Αγίου Ισιδώρου Λέτσαινας εστιασμένη στην αναβίωση των μνημείων της Χίου. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές αποκατάστασης και επανάχρησης μνημείων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χίου και αναδεικνύουν το ρόλο της βιωσιμότητας στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς: από μουσουλμανικό τζαμί σε βυζαντινό μουσείο, από οθωμανικό λουτρό σε εκθεσιακό χώρο, από οθωμανικό σχολείο σε γραφεία της ΕΦΑ Χίου, από παλαιοχριστιανική βασιλική στον εν ενεργεία ναό του Αγίου Ισιδώρου.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Στέλλα Φαϊτάκη, Γεώργιος Νίκου, Άννα Μανιάκη

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος Κάστρο Χίου

Τηλ. 22710 44238, 44738, 44650, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Μαστίχας Χίου- Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

25 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Μουσείο Μαστίχας Χίου

Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής λουλουδιών της χιακής φύσης, όπως λαλάδες (χιώτικες τουλίπες), με την τεχνική του felting. Οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας τα χέρια τους ή ειδικές βελόνες, θα φτιάξουν λουλούδια με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και θα δημιουργήσουν υπέροχες μπουτονιέρες που θα στολίσουν τα ρούχα τους. Η τεχνική του felting συγκαταλέγεται στους αρχαιότερους τρόπους κατασκευής υφάσματος κι έχει τις ρίζες του στις στέπες της Μογγολίας. Στην αρχαία Ελλάδα είχε το όνομα πίλημα, ενώ στη σύγχρονη επικρατεί ο όρος κετσές. Πρόκειται για τεχνική με ακατέργαστο μαλλί που χρειάζεται μόνο νερό, σαπούνι και φαντασία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα υφάσματα.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Αλεξάνδρα Τράντα, Ελένη Παϊδούση

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

Θέση Ράχη (Πυργί), 82 102 Χίος

Τηλ. 210 3256941, 22710 72212, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Μαράσια. Οι ελληνικές ροδίτικες γειτονιές» - Ιστορική Ροδίτικη οικία στο Μαράσι του Αγίου Γεωργίου Κάτω της πόλης της Ρόδου (οδός Αργύρη Θεοχάρη 26-πρώην Αθανασίου Διάκου 50)

Άνοιγμα και παρουσίαση στο κοινό της ιστορικής ροδίτικης οικίας στο Μαράσι του Αγίου Γεωργίου Κάτω της πόλης της Ρόδου, η οποία έχει κηρυχθεί ως «ιστορικό διατηρητέο αρχιτεκτονικό μνημείο». Περιλαμβάνει την πλατυμέτωπη οικία («μακρυνάρι») με όλα τα βοηθητικά κτίσματα (φούρνο, στέρνα κλπ ) και την τυπική οργάνωση του ευρύχωρου υπαίθριου χώρου της, σε αυλή και «κηπούλι». Το συγκρότημα δεν έχει δεχτεί επεμβάσεις και αλλοιώσεις και διατηρεί στο μέγιστο βαθμό τα αυθεντικά τυπολογικά, μορφολογικά και διακοσμητικά του στοιχεία, τα οποία θα παρουσιασθούν στο κοινό με μία ανοικτή εκδήλωση στους υπαίθριους χώρους του και κατάλληλη παρουσίαση -ανάδειξη των εσωτερικών του χώρων με συνδυασμό ειδικών φωτισμών, προβολής στους τοίχους της κατοικίας και multi media. Oμιλίες σχετικά με τα Μαράσια και το έργο της ΥΝΜΤΕΔ για την προστασία και ανάδειξη τους σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και με την ενεργή στήριξη των πολιτών, ιδιοκτητών και χρηστών του εξαιρετικού αυτού δείγματος πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Εύη Κακά

Διεύθυνση: Ιπποτών Α/Α -Ρόδος 85131

Τηλ. 22410 34024, εσωτ. 24, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας- Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

«Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά - Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

23/9 Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά και σχολικές ομάδες, με θέμα το ίδιο το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, την κιβωτό που διατηρεί το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές. Με την καθοδήγηση της Ελίνας Νιάρχου και του Jeremy Lacombe.

24/9 και 25/9 Παρουσίαση των έργων που δημιούργησαν τα παιδιά στο εικαστικό εργαστήρι.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ανδρέας Λαπούρτας, Γιάννης Μιχαήλ

Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα

Πύργος, 842 01, Πάνορμος Τήνου

Τηλ. 210 3256925, 22830 31290, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία diadrasis

18, 19 Σεπτεμβρίου

«ΣυμβαδίΖουμε: συνεργασία πολιτών και επαγγελματιών για την προστασία των μνημείων από την κλιματική αλλαγή»- Ιουλίδα Κέας

18/9 Σκάκι Ιουλίδας | Ώρα: 10.30 - 12.00

Φωτογραφικό παιχνίδι πόλης

19/9 Παραδοσιακή κρήνη Λέπουρα, Ιουλίδα | Ώρα: 10.30

Εθελοντική δράση προληπτικής συντήρησης για παιδιά (Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού σχολείου Ιουλίδας)

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Κέας, Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων/ΥΠΠΟΑ

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Λάουρα Ταπίνη

Διεύθυνση: Βουρνάζου 31, 11521, Αθήνα

Τηλ. 210 6442690, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2022 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

https://www.facebook.com/MegaraArchaeologicalMuseum/

https://www.facebook.com/EHDaysGR

Τίτλος: «Αρχαιότητες Αγ. Τριάδας και υδροβιότοπος Βουρκαρίου. Το χθες και το σήμερα»

Ημερομηνία: 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Διαγωνισμός ζωγραφικής, φωτογραφίας και βίντεο που θα αφορούν στη δράση που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις 23-9-2022.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Α’ και Γ΄ Αθήνας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Χριστίνα Καζαζάκη

Τηλ. 22960 22426/81771, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τίτλος: «Το τείχος Δέμα στα Άνω Λιόσια και το άμεσο περιβάλλον του»

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση με θέμα «Το τείχος Δέμα στα Άνω Λιόσια και το άμεσο περιβάλλον του».

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ειρήνη Αναγνωστοπούλου

Τηλ. 210 3213571, 210 2466122 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Τίτλος: «Μικρές ιστορίες αναστήλωσης»

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Διαδικτυακές αφηγήσεις με θέμα ιστορίες με οπτικοακουστικό/ηχητικό υλικό από τις εργασίες αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ευγενία Λεμπιδάκη, Σταυρούλα Πούλου

Τηλ. 210 3243427, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Athens Digital Arts Festival (ADAF)

Ημερομηνία: 24 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Online Προβολή με τίτλο “Culture for All Ages’’. Η ειδικά επιμελημένη συλλογή έργων απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών και αποσκοπεί στην ανάδειξη πολιτισμών του κόσμου, αποτελώντας παράλληλα μια προσπάθεια για μετάδοση γνώσεων γύρω από αυτούς.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ηλίας Χατζηχριστοδούλοu

Τηλ. 210 3230005 / 6977455960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ιστότοπος: Διαδικτυακό κανάλι youtube Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης https://www.youtube.com/c/MCacoyannisF

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Εικονική έκθεση για τον Μιχάλη Κακογιάννη με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου

Τηλ. 210 3418573, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Ηρακλειδών

Ιστότοπος: Zoom Meeting (κατόπιν προσκλήσεως) και ιστοσελίδα του μουσείου www.herakleidon.org

Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: On line παρουσίαση/συνέντευξη με θέμα «Το Άυλο Μουσείο, τι είναι και πως συμβάλλει στη βιωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Παντελής Μήτσιου

Τηλ. 6945990431, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστότοπος: Zoom Meeting (κατόπιν προσκλήσεως) και ιστοσελίδα του μουσείου www.herakleidon.org

Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: On line δωρεάν ξενάγηση στο εικονικό μουσείο με όλα τα multimedia πρόσθετα, σε σχολεία ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Παντελής Μήτσιου

Τηλ. 6945990431, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου, 18:00-19:30

Τύπος εκδήλωσης: On line εικαστικό εργαστήριο με τίτλο: «Τα μνημεία μας: Η κληρονομιά και το μέλλον μας».

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αθανασία Σκληρού

Τηλ. 210 3312621, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Ψηφιακή έκθεση με τίτλο "Ιωάννης Καποδίστριας-Ιωάννης Δομπόλης, μια φιλία που έγινε ιστορία". H φιλία των δύο ανδρών ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την ίδρυση του ΕΚΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού της ΕΗΠΚ, η έκθεση θα προβάλλεται σε ψηφιακή μορφή σε οθόνη στους χώρους του Μουσείου ενώ οι απομακρυσμένοι επισκέπτες μπορούν να την επισκέπτονται διαδικτυακά και δωρεάν και μετά τη λήξη του εορτασμού (ΕΗΠΚ), από την πλατφόρμα e-stories του ΕΚΠΑ στον σύνδεσμο https://estories.uoa.gr/el/kapodistrias_dompolis.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ευάγγελος Παπούλιας

Τηλ.: 210 3689510, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Ιστότοπος: zoom του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς σε πραγματικό χρόνο

Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου ώρα 11:00-13:00

Τύπος εκδήλωσης: Διαδικτυακό βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες «Ιστορίες για να σκεφτείς, ιστορίες για να αντέχεις» με τη θεατρο-παιδαγωγό Μαρία Τερζάκη.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Βασιλική Τύρλα

Τηλ.: 210 3739651, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Ημερομηνία: 23,24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Ψηφιακός περίπατος (Walking tour).

Αξιοποιώντας τα καινοτόμα συγγραφικά εργαλεία της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης PLUGGY, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς δημιούργησε έναν ψηφιακό περίπατο στον προσφυγικό οικισμό της Νέας Ιωνίας Βόλου, διαθέσιμο μέσω υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν (φυσικά ή ψηφιακά) στους δρόμους της Νέας Ιωνίας και να γνωρίσουν τη διαμόρφωση ενός «νέου αστικού χώρου» μετά την έλευση Μικρασιατών προσφύγων, ο οποίος εξελίχθηκε στον οργανωμένο δήμο της Νέας Ιωνίας.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Σπύρος Σουβλάκης

Τηλ.: 210 3256941, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Ιστότοπος: Delphi Culture: σελίδα της ΕΦ.Α. Φωκίδος στο facebook www.facebook.com/Delphi-Culture-102715851434054

Τίτλος: «Ανακαλύπτουμε τα ζώα που κατοικούν στο μουσείο»

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Θεματικές αναρτήσεις στα social media της ΕΦ.Α. Φωκίδος σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τις τρεις ημέρες των ΕΗΠΚ με θέμα τις παραστάσεις ζώων και πτηνών σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της ΕΦ.Α. Φωκίδος. Στόχοι: η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος (χλωρίδα και πανίδα), η κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ζώα και πώς αυτοί σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κλιματική αλλαγή.

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Αθανασία Ψάλτη, Ανθούλα Τσαρούχα, Δήμητρα-Μαρία Λάλα, Ιωάννα Παπουτσή, Νίκος Βαβλέκας

Τηλ. 22650 82313, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Ιστότοποι: Facebook Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας https://www.facebook.com/profile.php?id=100057289284919

youtube ΕΦΑ Άρτας https://www.youtube.com/channel/UC0nsudO25bFaA6X1TiINKhQ

Τίτλος εκδήλωσης: “Ο ποταμός Άραχθος”

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Ενημερωτικό βίντεο για τον ποταμό Άραχθο, τη σημασία του ποταμού, επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, ποταμός και Αμβρακία (αρχαιότητες εντός κοίτης, τείχος, θεοποίηση, τροφή, εμπόριο), ποταμός και σύγχρονη πόλη (τουρισμός, φύση, περιβαλλοντικές δράσεις, άρδευση).

Υπεύθυνος εκδηλώσεων: αρχαιολόγοι ΕΦΑ Άρτας

Τηλ. 26810 24636, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Ιστότοποι: Ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης https://mouseioaianis.gr/ , https://www.facebook.com/TheocharisTsampouras

Ιστοσελίδα δράσης: agnostakamvounia.wordpress.com

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Διαδικτυακή παρουσίαση άγνωστων μεταβυζαντινών ναών στα Καμβούνια Όρη και την ευρύτερη περιοχή του δυτικού τμήματος του Δήμου Σερβίων και εικονική έκθεση τοιχογραφιών από τα συγκεκριμένα μνημεία (Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τριγωνικού, Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Τριγωνικού, Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λιβαδερού, Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδερού, Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Φρουρίου, Εξωκλησιού Αγ. Νικολάου Τρανοβάλτου, Εξωκλησιού Αγίας Παρασκευής Τρανοβάλτου, Εξωκλησιού Κοίμησης Θεοτόκου Τρανοβάλτου, Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Γουλών, Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ρυμνίου, Αγία Παρασκευή Πάδης). Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Σερβίων, Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Θεοχάρης Τσάμπουρας

Τηλ. 24610 98800/3, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

https://www.youtube.com/channel/UCfmLlNQam6PLpZUN4d7jZBA

Τίτλος: «Κλιματική αλλαγή και Μουσεία»

Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Διαδικτυακή παρουσίαση από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας του ΑΜΘ Δημήτρη Καρολίδη.

Υπεύθυνος εκδηλώσεων: Κατερίνα Μπεχτσή

Τηλ. 2313 310201, 2313 310244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ιστοσελίδα Δήμου Καβάλας: https://kavala.gov.gr

Σελίδα Facebook Δήμου Καβάλας: https://www.facebook.com/Kavala.gov.gr

Τίτλος: “Βιομηχανική κληρονομιά και αυτοδιοίκηση - από την αναγνώριση και αξιολόγηση στην προστασία, ανάδειξη και διαχείριση”

Ημερομηνία: 22, 23 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Σεμινάριο κατά το οποίο θα παρουσιαστούν θέματα προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης βιομηχανικής κληρονομιάς, και συγκεκριμένα παραδείγματα του έργου Δήμων από όλη την Ελλάδα αλλά και ιδιωτικών έργων σε σύμπραξη με Δήμους στον τομέα της διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς.

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΥΝΜΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Δήμος Καβάλας, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) [υπό την αιγίδα], Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) – Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH/Ελληνικό Τμήμα)

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Θεόδωρος Πριγγόπουλος

Τηλ. 25410 26703, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

Ιστότοπος: σελίδα facebook της ΥΝΜΤΕΔ https://www.facebook.com/ynmdo, κόμβος του ΥΠΠΟΑ

Τίτλος: «Μαράσια. Οι ελληνικές ροδίτικες γειτονιές»

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Σύντομο ενημερωτικό βίντεο και παρουσίασή του στα τοπικά μέσα, στη σελίδα του facebook της ΥΝΜΤΕΔ και στον κόμβο του ΥΠΠΟΑ.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Εύη Κακά

Τηλ.: 22410 34024, εσωτ.24, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Διαδρομές στη Μάρπησσα»

https://www.instagram.com/stimarpissa/

https://www.facebook.com/RoutesinMarpissa/

Ημερομηνία: 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου

Τίτλος: “Creation of original artistic works inspired by katikés”

Τύπος εκδήλωσης: On line καλλιτεχνικά performances σε παραδοσιακές κατοικίες της Πάρου, σύμβολα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που αναδεικνύουν τη σοφή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Παναγιώτης Θεοδωράκης