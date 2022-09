Eκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες του animation

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Eπικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Η.Π.Α στην Αθήνα και το πρόγραμμα American Film Showcase πραγματοποιούν στην Αθήνα από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2022 το εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες του animation με θέμα: “Animation Storytelling Workshop: Pitching Your Animation Project in the Global Market”. Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού.