Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11ο Διεθνές Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Χανιά (Κρήτη) από τις 5-7 Οκτωβρίου 2022.

Στο Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Δημοκρατίας, συμμετείχαν 430 σύνεδροι από 50 χώρες, υπουργοί, και υψηλόβαθμα στελέχη υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς εκπροσωπήθηκε από την Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Ζούνη μετά από πρόσκληση για ομιλία ως distinguished speaker. Η πρόσκληση έγινε στα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τμήμα Τουριστικών Σπουδων με τη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe -EPA).

Στην ομιλία της η Δρ. Γεωργία Ζούνη, που επιτελεί εν ενεργεία σύμβουλος Στρατηγικής των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρθηκε στην συνεισφορά του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς στις Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Διαφύλαξη των Ευρωπαϊκών Αξιών, και της Κληρονομιάς. Στα πλαίσια της παρέμβασής της υπογράμμισε την αυξανόμενη σημασία της επιστημονικής μεθοδολογίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την προώθηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και του διαπολιτισμικού διαλόγου, αποσκοπώντας παράλληλα στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Όλη η ομιλία της Δρ. Γεωργίας Ζούνη σε βίντεο εδώ