Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει θεσμοθετήσει εδώ και έξι χρόνια το βραβείο «Θεμιστοκλής», που αποτελεί και το ανώτατο βραβείο του Τμήματος.

Βασισμένο στα χαρίσματα και τις αρετές του Θεμιστοκλή, όπως τον περιγράφει αναλυτικά ο Θουκυδίδης, απονέμεται στις προσωπικότητες που ενσωματώνουν διορατικότητα και προνοητικότητα, οξυδέρκεια, και ευθυκρισία, αποφασιστικότητα και πειθώ, την ικανότητα αυτοσχεδιασμού και την δυνατότητα να δίνουν λύσεις σε δύσκολα προβλήματα με ταχύτητα.

Αυτό το βραβείο θα απονεμηθεί τη Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στον έγκριτο ακαδημαϊκό Yan Xuetong από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αριστοτέλη Τζιαμπίρη σε διαδικτυακή εκδήλωση, που θα μεταδοθεί livestream.

Ο Yan Xuetong είναι πρύτανης του Ινστιτούτου Σύγχρονων Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Tsinghua και πρόεδρος του ΔΣ του Carnegie China. Ο Yan είναι αρχισυντάκτης του Chinese Journal of International Politics και υπηρετεί ως σύμβουλος σε πολλά κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.

Γνωστός ακαδημαϊκός στην κοινότητα της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής, ο Yan είναι αντιπρόεδρος τόσο της China Association of International Relations Studies όσο και της China Association of American Studies, και είναι μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Ο Yan υπηρετεί επίσης σε πολλά διοικητικά συμβούλια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ένωσης Διπλωματίας της Κίνας και της Ένωσης Ξένων Φιλίας της Κίνας. Ο Yan έχει γράψει πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων το Analysis of China’s National Interests, που κέρδισε το China Book Prize το 1998, το Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power (Princeton University Press, 2011) και το Leadership and the Rise of Great Powers (Princeton University press, 2020).