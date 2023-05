Η Costa Navarino υποδέχεται για 2η χρονιά το διεθνές τουρνουά γκολφ Aegean Messinia Pro-Am, από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη Μεσσηνιακή φύση και τη μαγευτική θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο πέλαγος, παίζοντας σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών της Costa Navarino: The Dunes Course, The Bay Course, καθώς και στο πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course, το οποίο ανακηρύχθηκε ως το «Καλύτερο νέο γήπεδο γκολφ στον κόσμο» στα World Golf Awards 2022.

Οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν για τη διαμονή τους ανάμεσα στο υπερπολυτελές Mandarin Oriental, Costa Navarino το οποίο θα λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι, το γεμάτο ενέργεια W Costa Navarino, καθώς και την αυθεντική πολυτέλεια του The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, μέσα από προγράμματα τεσσάρων, πέντε και επτά ημερών.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Confederation of Professional Golf (CPG) και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA Ελλάδος. Στο Aegean Messinia Pro-Am θα συμμετάσχουν έως 75 ομάδες, με κάθε μία να αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες παίκτες. Τo συνολικό χρηματικό έπαθλο του τουρνουά ανέρχεται σε 70.000 ευρώ.

Πέρα από την ευκαιρία που θα έχουν οι συμμετέχοντες να διαγωνιστούν για μια σειρά από κορυφαία ατομικά και ομαδικά έπαθλα, η διοργάνωση περιλαμβάνει κι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα θεματικών κοινωνικών εκδηλώσεων. Για πρώτη φορά, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στη Navarino Agora, τη σύγχρονη υπαίθρια αγορά που θα λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι.

Οι εγγραφές των ομάδων για το Aegean Messinia Pro-Am 2023 έχουν ανοίξει, τηρώντας σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα και για κρατήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aegeanmessiniaproam.com. Η AEGEAN Airlines προσφέρει ειδικές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για τους συμμετέχοντες στο τουρνουά και δωρεάν εισιτήρια (εκτός φόρων) στους επαγγελματίες παίκτες.

