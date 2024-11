Τσιάρας: Στόχος μας η επάρκεια και η ασφάλεια των τροφίμων

Στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ υπό τον τίτλο «Risk Assessment and Ranking of Risks in European Food Safety Systems» και στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 280 εκπρόσωποι από 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, για να τονίσει την ανάγκη ύπαρξης επισιτιστικής επάρκειας, αλλά και ασφαλών για τον άνθρωπο τροφίμων.