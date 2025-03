Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή παρουσιάζει το report της Λήδας Τσενέ με τίτλο “Ποδόσφαιρο Γυναικών ή Γυναικείο Ποδόσφαιρο;”. Πρόκειται για την πρώτη, μεγάλη έρευνα του Ινστιτούτου με επίκεντρο το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η μελέτη της Λήδας Τσενέ, διδάκτορος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Project Manager στην οργάνωση Girl Power Greece, εστιάζει στην ανάδειξη κεντρικών πτυχών της συμμετοχής και εκπροσώπησης των γυναικών στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αλλά και στη δυναμική του αθλήματος μέσα από μια κοινωνικοπολιτική ματιά που θέτει ζητήματα ισότητας και ισοτιμίας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από έναν συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και την αξιοποίηση ερευνητικών εργαλείων όπως ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, η μελέτη εστιάζει σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, ποιες είναι οι απόψεις των αθλητριών για τον χώρο του ποδοσφαίρου, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλήτριες, το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα και σε ποιο βαθμό αντανακλά τα διεθνή πρότυπα. Ακόμα, παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις στο άθλημα, ζητήματα εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ομοσπονδίες, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν οι γυναίκες φίλαθλοι τη συμμετοχή τους σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ο μισογυνικός και σεξιστικός λόγος στο γήπεδο, αλλά και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προβολή των γυναικών στον αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο του report, η ερευνήτρια Λήδα Τσενέ διανθίζει την επιστημονική μελέτη με κρίσιμα σημεία στην ιστορική εξέλιξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Από το πρώτο παιχνίδι το 1568 στο οποίο συμμετείχε η Μαίρη η Α’, βασίλισσα της Σκωτίας, μέχρι την Καναδή επιθετικό Christine Sinclair που κατέχει το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε διεθνείς συμμετοχές στο ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών και από τη βραχύβια ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που ξεκινά κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι την ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών που πραγματοποιήθηκε το 2024, το report παρέχει στον αναγνώστη πλήθος ιστορικών στοιχείων που διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη του αθλήματος.

Βασικά Ευρήματα της Έρευνας

Το 42,6% των γυναικών φιλάθλων πήγαν για πρώτη φορά στο γήπεδο μαζί με τον πατέρα τους.

Το 53,28% τονίζει ότι πηγαίνει στο γήπεδο μια φορά το μήνα .

Το 39.6% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα στο ερώτημα αν θα άλλαζε τον τρόπο ντυσίματος προκειμένου να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοχή στο γήπεδο.

Το 33.8% των γυναικών φιλάθλων τονίζουν ότι η οπαδική βία αποτελεί τον βασικό λόγο που τις αποτρέπει από να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Το 37.7% σημειώνει ότι υποστηρίζει την ομάδα που υποστηρίζει η οικογένειά της .

Το 58.4% εκτιμά ότι τα γήπεδα, ως εγκαταστάσεις, δεν είναι φιλικά σχεδιασμένα προς τις γυναίκες φιλάθλους.

To report της Λήδας Τσενέ εντάσσεται στο FootballON: More Than Goals, το project του Ινστιτούτου Eteron για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και τον κόσμο. Την συντονιστική επιμέλεια και οργάνωση του project έχει ο υπεύθυνος χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πολιτικός ερευνητής του Ινστιτούτου, Δημήτρης Ραπίδης.

