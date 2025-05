Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 6 Μαΐου τα αποτελέσματα των Βραβείων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, του ετήσιου θεσμού που εγκαινίασε ο DOMa το 2010, στο πλαίσιο της πολύπλευρης προσπάθειας ανάδειξης της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής. Τα Βραβεία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής συγκέντρωσαν 288 συμμετοχές.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν αρχιτέκτονες και άλλοι επαγγελματίες του σχεδιασμού (αρχιτέκτονες τοπίου, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και Έλληνες και Κύπριοι αρχιτέκτονες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Τα έργα που κατατέθηκαν ως υποψηφιότητες αφορούν τη χρονική περίοδο 2022– 2024.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των μελών της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2025 που αποτελείται από τους Bernhard Marte - Stefan Marte (Marte.Marte Architekten), Hilary Sample - Michael Meredith (MOS) και José Selgas - Lucía Cano (SelgasCano), ακολουθούν οι φιναλίστ ανα κατηγορία.



Βραβείο Καλύτερου Πραγματοποιημένου Έργου



Κατοικία στην Κέρκυρα, Επτάνησα | Tony Wynbourne, Georgios Apostolopoulos Architects, Makis Gisdakis

Sοuthwand House. Κατοικία στο Costa Navarino, Μεσσηνία | K-Studio

Δυο υπόσκαφες κατοικίες στα Φαλάσαρνα, Χανιά, Κρήτη | Αγάπη Πρωίμου & Γιώργος Βασιλάκης

Seneka logistics, Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Κηφισιά, Αττική | RCTECH

Αιμασιά. Κατοικία στη Μύκονο, Κυκλάδες | A31 Architecture Construction

Mediterranean Institute of Cities and Territories, Μασσαλία - Γαλλία | Point Supreme

Λόφος. Κατοικία στην Πάρο, Κυκλάδες | React architects

Gremnos House. Κατοικία στη Σέριφο, Κυκλάδες | C-O Lab

Linear Cabanon. Τρεις εξοχικές κατοικίες στη Ρόδο, Δωδεκάνησα | P4 Architecture

Concrete Retreat. Μονοκατοικία στους λόφους της Πύλας, Μεσσηνία | Treehouse Architecture



Βραβείο Καλύτερης Νέας Αρχιτεκτονικής σε Υφιστάμενο Κτήριο



House for a Machine. Καφεκοπτείο στον Βοτανικό, Αθήνα | Κωνσταντίνος Ζβες

Platforms & Roofs. Ανακατασκευή δύο εξοχικών κατοικιών, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Επτάνησα | Oblique

Moden Athens. Καφέ στο Παγκράτι, Αθήνα | Georgios Apostolopoulos Architects

Μετατροπή καταστημάτων σε αρχιτεκτονικό γραφείο, Αθήνα | P4ARCHITECTURE

Κατοικία στην Πελοπόννησο | Point Supreme

The collector’s house, Non Valley, Trentino - Ιταλία | Elina Christodoulaki Studio

Nested. Μετατροπή βιομηχανικού χώρου σε ιδιωτική κατοικία στο κέντρο της Αθήνας | Daskalaki\Papadopoulos Architects

Astral weeks. Μετατροπή βιοτεχνικού χώρου σε διαμέρισμα και χώρο εκθέσεων, Αθήνα | Oblique

Curating the view. Ανακαίνιση διαμερίσματος, Λόφος Λυκαβηττού, Αθήνα | Mplusm Architects

Veil. Προσθήκη σε υφιστάμενη διπλοκατοικία στα Πατήσια, Αθήνα | Arid



Βραβείο Καλύτερου Πρώτου έργου Νέου Αρχιτέκτονα



Δύο Κατοικίες στην Κηφισιά, Αθήνα | Ναυσικά Οικονόμου

Διαμέρισμα V στην Ερμιονίδα, Αργολίδα | Naki Atelier

Κατοικία διακοπών σε ελαιώνα, Νάξος, Κυκλάδες | Spyridon Architecture

Athenian Patchwork. Ανακαίνιση διαμερίσματος στο Παγκράτι, Αθήνα | Ioanna Dimaki + Alkiviadis Avarkiotis

Gaia. Κατοικία στο Μεγανήσι, Λευκάδα | Ateno Architecture Studio



Βραβείο Καλύτερης Μελέτης



Horizon House. Κατοικία στις Κυκλάδες | ONUS Architecture Studio

Φιξ. Λιμενική Ζώνη Θεσσαλονίκης | Georges Batzios Architects

Μουσείο Μάριου Τόκα, Ύψωνας, Κύπρος | object-e architecture

Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πάφου, Κύπρος | Apostolopoulos Tasoulis

Siridi. Προσαρμοστική επανάχρηση, Μήλος, Κυκλάδες | Façade

Deceleration apparatus. Επανασχεδιασμός πλατείας Κολωνακίου, Αθήνα | Papalambropoulos Syriopoulou Architecture Bureau

Linear Agora. Συνεδριακό Κέντρο, Αλικάντε, Ισπανία | P4 Architecture

Νηπιαγωγείο στου Παπάγου, Αθήνα | Fatura Collaborative - Συνεργατικό Γραφείο Φατούρα

The art container. Κτήριο Τεχνών Δ. Δασκαλόπουλος, Αθήνα | anagram

Elenion Kindergarten. Λευκωσία, Κύπρος | draftworks architects & urban radicals



Καλύτερο Πραγματοποιημένο Έργο στην Κύπρο



Κατοικία με αυλή, Στρόβολος, Λευκωσία | constantinos petrakos architects

The Labs Tower. Λευκωσία | E. Papachristou Architects

Διατηρητέο κτήριο στην Αγία Τριάδα, Λεμεσός | ANBAU atelier

Κατοικία 222. Λευκωσία | E. Papachristou Architects

Gauguin. Πάρκο στο Ζακάκι, Λεμεσός | ANBAU atelier

House ED. Λακατάμια, Λευκωσία | draftworks architects

Μια Εναλλακτική Βουλή για το Λονδίνο | Urban Radicals

Θεματική Διαδρομή «Αφροδίτη», Ίνεια, Πάφος | Αρχιτεκτονικό Εργαστήρι Αγησιλάου & Καλαβάς



Βραβείο Συναδέλφων Καλύτερου Πραγματοποιημένου Έργου



Κατοικία στην Πελοπόννησο | Point Supreme

Κατοικία με αυλή, Στρόβολος, Λευκωσία | constantinos petrakos architects

Veil. Ανακαίνιση και προσθήκη σε κτήριο κατοικιών, Πατήσια, Αθήνα | Arid

Seneka logistics. Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Κηφισιά, Αττική | RCTECH

Mediterranean Institute of Cities and Territories, Μασσαλία, Γαλλία | Point Supreme



Βραβείο Συναδέλφων Καλύτερης Μελέτης



Deceleration apparatus. Επανασχεδιασμός πλατείας Κολωνακίου, Αθήνα | Papalambropoulos Syriopoulou Architecture Bureau

Φιξ. Λιμενική Ζώνη Θεσσαλονίκης | Georges Batzios Architects

Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πάφου, Κύπρος | Apostolopoulos Tasoulis

Siridi. Προσαρμοστική επανάχρηση, Μήλος, Κυκλάδες | Façade

Νηπιαγωγείο στου Παπάγου, Αθήνα | Fatura Collaborative - Συνεργατικό Γραφείο Φατούρα

