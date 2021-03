Νέα έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Βιοποικιλότητα

Μια νέα έκθεση για τη σημασία της Αιολικής Ενέργειας στην προστασία της Βιοποικιλότητας και για τους τρόπους που Βιοποικιλότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να συνυπάρξουν, δημοσιοποίησε πρόσφατα ο Διεθνής Οργανισμός Διατήρησης της Φύσης (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Η έκθεση με τίτλο «Μετριασμός των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας - Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development» περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και συμβουλές που απευθύνονται κυρίως στους επενδυτές, μελετητές και όσους λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε χερσαία και θαλάσσια αιολικά πάρκα και σε ηλιακά συστήματα.