Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:Παρουσίαση του έργου CityZen για την αστική γεωργία

Tο έργο «CityZen-Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values - Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας» παρουσίασε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN “Resilient Urban Agriculture and Landscapes” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) την Τρίτη 25 Μαΐου 2021.