Την αυξημένη φιλοδοξία της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με αποτελεσματικά εργαλεία προστασίας της βιοποικιλότητας παρουσίασε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, κατά τις κεντρικές τοποθετήσεις του στην ετήσια Υπουργική Σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το περιβάλλον, που διεξήχθη στο Παρίσι.

Ο κ. Αμυράς μιλώντας στην Ολομέλεια με θέμα συζήτησης την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, με κυρίαρχες την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», την ηλεκτροκίνηση, την ενεργειακή διασύνδεση των νησιών και την εθνική πρωτοβουλία «GR-ECO islands».

Για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, ο Υφυπουργός ΠΕΝ αναφέρθηκε στην απαγόρευση συγκεκριμένων προϊόντων μιας χρήσης και την υποχρέωση αντικατάστασής τους με εναλλακτικά και βιοδιασπώμενα προϊόντα στην αγορά. «Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να μειώσει τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης κατά 30% ως το 2024 και 60% ως το 2026 σε σύγκριση με το 2022. Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλλει και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αμυράς εξήρε τη γαλλική κυβέρνηση, ενώπιον της Γαλλίδας ομολόγου του, Barbara Pompilli, για την πρωτοβουλία «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030». Τόνισε την πλήρη υποστήριξη εκ μέρους της Ελλάδας σε αυτή την πρωτοβουλία, την οποί επισφράγισε ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN - International Union for the Conservation of Nature), στη Μασσαλία κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Προέδρου Emmanuel Macron τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας ο κ. Αμυράς απαρίθμησε μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και δράσεων της ελληνικής κυβέρνησης όπως τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την προστασία των ειδών που κινδυνεύουν όπως η θαλάσσια χελώνα Caretta-Caretta και το αγριόγιδο των Βαλκανίων καθώς και την ψηφιοποίηση του ελληνικού Κόκκινου Καταλόγου με την καταγραφή 10.000 ειδών πανίδας και 7.000 ειδών χλωρίδας.