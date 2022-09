Το WeFor, στο δεύτερο μισό της φετινής του καμπάνιας για την κλιματική κρίση πάει μαζί σας θερινό σινεμά και σας καλεί να γίνετε το plus one του!

Χαιρετίζοντας την συνεργασία με την ελληνική streaming πλατφόρμα Cinobo και τον θερινό κινηματογράφο «Χλόη» στην Κηφισιά, το WeFor σας προσκαλεί την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 για μια βραδινή προβολή της βραβευμένης ταινίας “Ηoneyland”, με σκοπό να μετατοπίσουμε το βάρος της συζήτησης γύρω από την κλιματική αλλαγή και σε άλλες αθέατες πτυχές της.

Η ταινία επικεντρώνεται στη Χατιτζέ Μουράτοβα, την τελευταία μελισσοκόμο σε μια ορεινή περιοχή, της οποίας ο συνδεδεμένος με τη φύση τρόπος ζωής δοκιμάζεται από την σύγχρονη εποχή. Η σκηνοθεσία της Tamara Kotevska και του Ljubomir Stefanov αναδεικνύει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τα επίκαιρα περιβαλλοντικά διλήμματα του παρόντος, αλλά και τις απαιτήσεις μίας νέας πραγματικότητας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μακριά από την φύση.

Αυτή την φορά το σύνθημα δεν θα είναι “Movie and Chill” αλλά “Cinobo and Talk”. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τον τρόπο συζήτησης γύρω από την περιβαλλοντική συνείδηση, προκειμένου να αλλάξουμε αντίστοιχα και τον τρόπο που λειτουργούμε μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε δωρεά ύψους 5 ευρώ στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό WeFor. Κλείστε τη θέση σας εδώ.

https://www.eventora.com/el/ Events/wefor-x-cinobo-must-see

Ποιοι είμαστε;



Το WeFor αποτελεί ένα Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό νέων με σύνθημα “Change we need, Impactwe want”. Στόχος του Οργανισμού είναι να μιλήσει για όλες εκείνες τις προκλήσεις, στις οποίες η νέα γενιά μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί. Κάθε χρόνο επιλέγεται μια θεματική, η οποία αποτελεί άξονα των εκδηλώσεων και των δράσεων της ομάδας, ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται μια συζήτηση στη χώρα μας.

Για το 2022, το WeFor αφιερώνει την ετήσια καμπάνια του, με τίτλο WeForClimate, στην κλιματική αλλαγή. Ο ρόλος της νέας γενιάς είναι καθοριστικός για το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Το WeFor φιλοδοξεί να εισάγει στη δημόσια συζήτηση μια νέα οπτική γύρω από κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτό της ουδετερότητας του αποτυπώματος άνθρακα, του κλιματικού μετανάστη και της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, αποσκοπώντας στην ευρεία ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά κυρίως στην ανάλογη ανάληψη δράσης.