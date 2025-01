«Η κλιματική κρίση είναι ταξική», τονίζει η Αγαπηδάκη

Με ομιλία της στην 8η Σύνοδο Κορυφής Αειφορίας για τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο (Eighth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean - Re-inventing green leadership: Collectivity vs fragmentation του Economist Impact) η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στη Θεσσαλία όπου οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με δυσκολίες και ασθένειες εξηγώντας το γιατί «η κλιματική κρίση είναι ταξική».