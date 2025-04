Σδούκου: Θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι στην επίτευξη των κλιματικών στόχων

«Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να συνεχίσει τη διεθνή συζήτηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτόχρονα να προωθήσει την επίτευξη των κλιματικών στόχων», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, στην ομιλία της στο 4ο Διεθνές Συνέδριο TMM_CH (Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage) για την Αντιμετώπιση Παγκόσμιων Προκλήσεων που διοργανώνει 7-9 Απριλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.